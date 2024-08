WRC | Rally Finlandia, day-4: Kalle Rovanperä si ribalta nella penultima speciale, vince Ogier

Sébastien Ogier svetta nel day-4 e vince il Rally Finlandia valido per il FIA World Rally Championship 2024. Il francese di Toyota sorride per la 61ma volta in carriera approfittando di un clamoroso incidente nel corso della penultima speciale di Kalle Rovanperä. Podio per Hyundai e Ford, Thierry Neuville allunga nella classifica generale sulla concorrenza.

Rovanperä perde nel day-4 del Rally Finlandia - Credits. Toyota GR

Rovanperä ancora senza vittorie in casa

Continua la maledizione di Kalle Rovanperä nel Rally Finlandia. Il 23enne ha dominato la scena per tre giorni, determinato a gestire oltre 40 secondi di margine nel corso delle ultime quattro frazioni: la Sahloinen-Moksi da 14.27 km e Laajavuori da 4.35 km.

La Toyota Yaris Rally 1 #69 ha perso ogni chance di imporsi nel corso della SS19, il pluricampione del mondo si è ribaltato dopo aver colpito con la ruota anteriore destra una roccia presente in traiettoria.

Il nativo di Jyväskylä non ha potuto fare nulla per rimettere la propria Toyota in carreggiata, il ritiro è stato automatico a pochi metri dal traguardo finale. Sébastien Ogier ha trovato quindi il primato ed ha potuto trionfare per la terza volta in stagione, la seconda in Finlandia e la 61ma in carriera.

Ogier vince, Neuville si conferma leader in campionato. Out anche Evans

Il #17 di Toyota, competitivo anche nel Super Sunday vinto da Esapekka Lappi (Hyundai), diventa secondo nel Mondiale all'inseguimento di Thierry Neuville, alfiere di Hyundai Motorsport che ha completato secondo ad oltre 40 secondi dalla vetta.

Il nativo di St. Vith allunga sui rivali grazie al ritiro di venerdì del compagno di box Ott Tanak (Hyundai) ed al negativo week-end di Elfyn Evans. Il gallese di Hyundai, attardato sabato per un danno alla trasmissione, ha perso ogni chance di recuperare punti durante il Super Sunday dopo un errore nella SS19. Il #33 dello schieramento ha sbagliato ad impostare la prima curva della speciale finendo contro alcune piante presente a bordo strada.

La Ford Puma Rally1 M-Sport di Adrien Fourmaux chiude al terzo posto davanti alla Toyota Yaris Rally1 del debuttante Sami Pajari ed alla Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT di Oliver Solberg.

Pausa estiva per il FIA World Rally Championship che tornerà in azione in Grecia a fine estate con un nuovo insidioso evento sterrato tutto da seguire.

Luca Pellegrini