F1 | Sainz nominato nuovo direttore della GPDA

Le novità del Mondiale F1 2025 non si fermano alla griglia. Carlos Sainz, ex-pilota Ferrari fresco di passaggio alla Williams, è stato infatti nominato come nuovo direttore dell'associazione dei piloti di Formula 1, la Grand Prix Drivers Associations.

Lo spagnolo prenderà il posto di Sebastian Vettel, ritiratosi dallo sport nel 2022 e dimessosi l'anno scorso, per affiancare George Russell come rappresentante dei piloti nel Circus. L'annuncio è arrivato dall'account Instagram dell'associazione che, tra l'altro, ha confermato Alexander Wurz come presidente dopo la sua prima nomina nel 2014.

La complicata situazione della GPDA tra FIA e… Russell

La GPDA, nata nel 1961 con lo scopo di far sentire le opinioni dei piloti sullo stato della F1 e riformata nel 1994 dopo le morti di Raztenberger e di Senna ad Imola, si è mossa recentemente contro la FIA e la leadership di Ben Sulayem per il tema delle parolacce, con tanto di nuove sanzioni già in uso da quest'anno. L'associazione aveva scritto una lettera alla Federazione chiedendo un dialogo “trasparente ed aperto”, mentre Ben Sulayem aveva risposto con un duro “non sono affari loro”.

La nomina di Carlos Sainz arriva dunque in un momento storico per quanto riguarda la Formula 1. Nonostante il successo commerciale e la popolarità sempre più in crescita, il rapporto tra la GPDA e la FIA è ai minimi storici, con gli annessi rischi per il futuro, soprattutto in vista dei regolamenti futuri. E in più, la stessa figura di George Russell è stata messa in discussione nientemeno che da Max Verstappen dopo le sue dichiarazioni nell'ultimo GP Qatar a Losail.

Credits: formula1.com

Carlos: “Noi piloti abbiamo la responsabilità di migliorare il motorsport”

Sotto questo punto di vista, Carlos punterà a ridare forza alla GPDA e a rilanciare la sua battaglia contro la FIA. Lo stesso Sainz, sul post Instagram dell'associazione, ha sottolineato l'importanza del suo nuovo ruolo:

Sono appassionato riguardo il mio sport e penso che noi piloti abbiamo la responsabilità di fare tutto ciò che possiamo per lavorare con le parti impegnate per migliorare il motorsport sotto molti aspetti. Per questo sono molto felice e onorato di fare la mia parte come Direttore della GPDA.

Anche il presidente Wurz si è detto contento della nomina di Carlos al fianco di Russell, rilasciando le seguenti parole:

Siamo molto lieti di accogliere Carlos come Direttore della GPDA. Egli è stato un membro attivo e impegnato dell'associazione per diversi anni e noi apprezziamo sinceramente il suo impegno nel farsi avanti per questo ruolo vitale.

Andrea Mattavelli