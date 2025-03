FIA F2 | Test Bahrain, Day 1: Martins in testa, Fornaroli terzo

Victor Martins ha aperto la tre giorni dei test in-season della FIA Formula 2 in Bahrain con il miglior tempo. La sessione di Sakhir, che servirà ai piloti e team per affinare ulteriormente la loro preparazione durante la finestra tra la tappa inaugurale di Melbourne e il prossimo round in programma proprio tra due settimane in Bahrain, ha visto primeggiare nella prima giornata il transalpino di ART Grand Prix davanti a Marti (Campos) e all'italiano Fornaroli (Invicta).

Sessione 1 (AM)

La mattinata si è chiusa con il giro veloce di un Roman Stanek che ha cercato più di tutti la prestazione: nel finale di sessione, il pilota di Invicta Racing ha montato un nuovo treno di gomme Soft per firmare un 1:44.787 come miglior riferimento dei suoi 33 giri. A 1.815 secondi troviamo Pepe Marti con Campos Racing dopo aver completato 19 giri, a seguire Oliver Goethe (+1.966) con MP Motorsport e sole 13 tornate, a confermare una prima metà di giornata cauta da parte dei piloti e con poca azione in pista.

Quarto tempo per Jak Crawford (DAMS Lucas Oil) con i suoi 33 giri di mattinata, egli ha preceduto Richard Verschoor (MP Motorsport, 12 giri), Alex Dunne (Rodin Motorsport, 31), Victor Martins (ART Grand Prix, 32), Joshua Durksen (AIX Racing, 20), Ritomo Miyata (ART Grand Prix, 31), Arvid Lindblad (Campos Racing, 20) nella top 10. Non cercano il tempo gli italiani, con Gabriele Minì (Prema Racing) 17° dopo 35 giri e Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) ultimo con 26 tornate.

Credits: livetiming.getraceresults.com

Sessione 2 (PM)

Nel pomeriggio, come da previsione, i piloti hanno percorso più giri abbassando nel frattempo i riferimenti cronometrici. A fine giornata è di Victor Martins il miglior tempo in 1:42.536, dopo che il francese di ART Grand Prix ha messo in sacca altri 21 giri nella seconda sessione. A soli 41 millesimi ritroviamo Pepe Marti con 24 giri sulla Campos Racing, mentre risale col terzo tempo un Leonardo Fornaroli (+0.178) che ha continuato il suo lavoro con Invicta Racing dopo altre 38 tornate.

In quarta posizione troviamo Max Esterson (+0.200) dopo 37 giri sulla Trident, a seguire Jak Crawford (DAMS Lucas Oil, +0.429) come ultimo pilota sotto l’1:43 con 17 tornate. Dopo i due americani troviamo Arvid Lindblad (Campos Racing, 24 giri) , Amaury Cordeel (Rodin Motorsport, 31), Ritomo Miyata (ART Grand Prix, 21), Alex Dunne (Rodin Motorsport, 33) e un Gabriele Minì (Prema Racing) che va a completare la top 10 dopo altre 25 tornate aggiunte al bilancio di oggi.

Credits: livetiming.getraceresults.com

Il programma della tre giorni dei test Bahrain della FIA F2 continuerà domani per la seconda giornata a Sakhir, sempre con gli stessi orari (dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:00 ora italiana).

Andrea Mattavelli