WRC | Ogier vince in Giappone e si porta a tre punti da Evans

Sébastien Ogier svetta nel Rally Giappone 2025 e riduce a tre punti il ritardo in classifica da Elfyn Evans. Il francese ha gestito alla perfezione il rivale nell'ultima decisiva giornata ottenendo anche i punti supplementari della Power Stage e del Super Sunday.

Rally Giappone - Credits. Toyota GR

Ogier torna a vincere il Rally Giappone

Il 41enne torna a vincere in Gippone, si impose per la prima volta nel lontano 2010. Il nativo di Gap ottiene la 66ma affermazione in carriera, la sesta in una stagione che ha disputato part-time come accaduto negli ultimi anni.

Il portacolori di Toyota ha completato l'impegnativa domenica, segnata dal maltempo, con 11.6 secondi di margine su Evans, unico in grado di impensierire l'otto volte campione del mondo.

Toyota completa una splendita tripletta approfittando dell'incidente durante la 16ma speciale di Adrien Fourmaux. Il portacolori di Hyundai si collocava provvisoriamente terzo con un buon margine nei confronti della Toyota di Sami Pajari.

Il finnico ha completato la Top3 precedendo l'unica Hyundai rimata, la #8 dell'estone Ott Tanak. Seguono Grégoire Munster con la Ford Puma Rally1 M-Sport e Kalle Rovanperä, limitato con la propria Toyota da un errore durante il day-1.

7ma posizione assoluta invece per il campione del mondo 2025 in Rally2 Oliver Solberg. Lo scandinavo ha dominato la scena nella propria classe di fatto sin dalle prime speciali regalando un nuovo successo alla Toyota Yaris GR Rally2.

Evans vs Ogier in Arabia Saudita

Ogier ha saputo battere Evans di 1 solo decimo nella Power Stage finale, il francese ha vinto anche il Super Sunday oltre ai 25 punti che spettano al vincitore dell'evento finale.

Il gallese vanta 272p contro i 269p del rivale alla vigilia del championship decider di fine mese in Arabia Saudita. Dobbiamo scendere invece a 248p per trovare Rovanperä, di fatto out dalla lotta per il Mondiale nella sula ultima stagione nella serie prima di intraprendere nuove sfide.

Appuntamento a fine mese in Medio Oriente per un evento tutto da scorprire.

Luca Pellegrini