IRC | Paul Ricard: Friedmann/Orillac vittoriosi a casa

L’Italian Racing Championship continua la sua stagione 2024/25 e questa settimana fa tappa nella storica cornice di Silverstone per la seconda tappa della Swap Endurance Cup. Prima di arrivare alla gara di giovedì sera in Gran Bretagna, però, LiveGP.it vi offre il recap di quanto successo poche settimane fa nella gara inaugurale del campionato al Circuit Paul Ricard di Le Castellet.

Qualifiche e prima parte di gara

Inserito tra i favoriti alla vigilia della gara, l’equipaggio tutto al francese di Will Friedmann e Julien Orillac ha messo subito le cose in chiaro firmando la pole position sulla Porsche del team The French Connection con un 1:53.847. Dietro di due decimi avevamo Melotti/Elhombre sulla McLaren di La Dolce Vita Racing Team in prima fila, mentre dalla seconda trovavamo Donghi/Plaku sulla Porsche BWT Paracarri Aramco Team e De Stefano/Candarella/Bergantin sulla Lamborghini B.R.C. Racing Team. Il tutto lasciava presagire ad una gara emozionante e la pioggia, arrivata sul circuito alla partenza, ha reso ancora di più spettacolare la partenza.

La prima ora è stata caratterizzata dunque dalla tanta acqua in pista che però non ha rallentato i sorpassi e anzi, ha migliorato lo spettacolo in pista. Il pilota più veloce in queste condizioni era nettamente Jakub Rokita (Ferrari VPR Team Marche), abile a portarsi da centro gruppo a lottare per le prime posizioni. Grande progressione anche per Francesco Carpentino che con la Mercedes di Wembli Racing è risalito dal 13° al quarto posto.

Poi la pioggia ha cominciato ad allentare la sua presa verso l’inizio della seconda ora di gara, coincidendo con la prima delle due finestre per le soste obbligatorie. Lì abbiamo il primo grande colpo di scena con la Ferrari VPR di Rokita che ha perso diversi giri causa un problema tecnico durante il cambio pilota con Aldo Barile. Ha ceduto qualche secondo ai box anche Massimiliano Castiglione che con la Aston Martin della Scuderia Five Racing SFR ha sbagliat piazzola durante il cambio pilota con Pier Trapani. Nessun problema invece per Will Friedmann che ha passato il testimone al suo connazionale Julien Orillac, sempre leader con margine della corsa.

Credits: Italian Racing Championship

Seconda parte di gara e arrivo

La seconda ora è passata dunque senza altri highlights particolari, mentre la pista diventava sempre meno bagnata. L’ultimo punto chiave della gara è arrivato vers l’inizio della terza ed ultima ora quando il circuito è diventato asciutto e tutti sono passati alla slick.

Tale cambiamento delle condizioni meteo ha colto alla sprovvista alcuni piloti ed equipaggi tra cui il team Pulcarmat del Virtual Pro Racing con Davide Pullara.

Dopo 89 giri, la Porsche di The French Connection ha vinto con Julien Orillac e con Will Friedmann, il primo pilota dell’IRC ad andare a podio in tre categorie differenti. Con loro salgono sul podio la Porsche BWT Paracarri Aramco Team di Fabio Plaku e Francesco Donghi oltre alla Aston Martin della Scuderia Five Racing SFR con Massimiliano Castiglione, Pier Trapani e Pietro Astorino. Quarto posto per Wembli Racing sulla Mercedes di Astorino/Castiglione/Trapani a precedere la McLaren di Velocity Endurance Racing con Zabiali/Zebernyk, la Lamborghini di Esposito Reparto Corse GT con Tariffa/Esposito/Piccioni e la BMW di Virtual Pro Racing con Negri/Costantino/Capuozzo con 7 vetture a giri pieni.

Sul seguente link potete rivedere integralmente tutta la gara del Paul Ricard. Per la prossima tappa della Swap Endurance Cup a Silverstone, invece, l’appuntamento è per giovedì 14 novembre dopo le ore 21 con la diretta streaming sui canali Twitch di IRC Championship e YouTube di LiveGP.it.