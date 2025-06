MotoGP | GP Aragón, Sprint: il MotorLand è dei Márquez

Ci hanno provato gli avversari a mettergli i bastoni tra le ruote, ma il MotorLand è casa sua. Marc Márquez si aggiudica la Sprint MotoGP nel Gran Premio di Aragón nonostante un piccolo problema in partenza che gli è costato qualche posizione. Sul podio con lui la coppia Gresini Racing con Álex Márquez e Fermín Aldeguer.

Nessuno ferma Marc Márquez

Allo spegnimento dei semafori per la Sprint la ruota posteriore di Marc Márquez ha perso il grip, scivolando e facendogli così perdere metri importanti. Ne hanno approfittato in molti, tra cui Pedro Acosta, con il quale il #93 ha avuto un piccolo contatto. Poco importa per l'otto volte campione del mondo, che giusto un paio di giri dopo si è infilato all'interno di Álex Márquez con un sorpasso deciso e preciso. Il fratello nulla ha potuto con il leader del campionato, arrendendosi qualche giro dopo. Settima Sprint stagionale in MotoGP in un 2025 che promette solamente altre gioie per il fenomeno catalano. Álex Márquez è ancora una volta il migliore degli altri, mentre Fermín Aldeguer chiude il podio dopo qualche weekend leggermente in difficoltà rispetto a quanto fatto vedere dal rookie a Le Mans (due volte terzo, ndr). Aldeguer ha infilato un coriaceo Franco Morbidelli nelle ultime battute della corsa, con l'italo-brasiliano in netta difficoltà negli ultimi passaggi con la gomma posteriore. Il #54, d'altro canto, ha pagato l'azzardo della gomma Medium posteriore.

Disastro per Bagnaia, Bez mago delle rimonte

Morbidelli, nonostante i vistosi problemi alla gomma posteriore, è riuscito a difendersi come un leone dagli attacchi di Pedro Acosta. Lo spagnolo di KTM ha sofferto nella seconda parte della Sprint, attaccando Morbidelli all'ultimo giro: i due, che si stavano giocando la 3ª posizione nelle prime fasi della corsa, sono 4° e 5°. Fabio Di Giannantonio è stato convincente con la Medium al posteriore: così come Aldeguer, il romano ha recuperato quattro posizioni per terminare al 6° posto. Le RC16 di Maverick Viñales e Brad Binder sono a punti rispettivamente al 7° e 9° posto.

Palma di miglior rimonta del sabato al GP di Aragón è senza dubbio Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia è partito 20° dopo una caduta ed un problema tecnico in qualifica. Il pilota riminese ha dato tutto, recuperando posizione su posizione risalendo fino all'ottava posizione. Punti per Bez, che ha dimostrato un grande passo: domani, se riuscirà a liberarsi dei piloti più lenti in velocità, potrebbe puntare più in alto. Gara disastrosa per Francesco Bagnaia: mai veloce nella Sprint, il ducatista ha commesso un errore che gli ha fatto perdere tre posizioni, arrivando 12° dietro ad un altro pilota in difficoltà come Fabio Quartararo. Anche il pilota Yamaha ha subìto un calo di gomma vistoso, terminando fuori dalla top 10.

MotoGP | GP Aragón: i risultati della Sprint

Valentino Aggio

