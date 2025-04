MotoGP | GP Spagna, Bagnaia conservativo: "Porto a casa il massimo"

Un fine settimana positivo sul circuito di Jerez per Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati conquista la terza posizione in MotoGP, vinta da Alex Marquez con il team Gresini seguito da Fabio Quartararo su Yamaha. Un Francesco Bagnaia che ha mostrato ancora delle difficoltà con la moto 2025, soprattutto nei sorpassi e nella frenata. Ma che ha approfittato ancora una volta dell'errore del suo compagno di squadra Marc Marquez per recuperare nella classifica mondiale.

La crescita di Bagnaia nelle gare

Francesco Bagnaia ha cominciato il fine settimana di Jerez con la speranza di trovare un nuovo inizio nelle gare europee, dopo delle gare non perfette oltreoceano. E le aspettative sono state rispettate a metà. In Spagna il pilota Ducati ha cominciato bene durante le prove libere e ha confermato un buon feeling anche nelle qualifiche con un terzo posto, subito alle spalle del compagno di squadra Marc Marquez, in splendida forma sul circuito di casa. Una terza posizione confermata anche nella Sprint, in cui Pecco ha mostrato una buona costanza nel passo gara.

Nella gara il pilota Ducati ha effettuato una partenza eccellente, mettendosi subito alle spalle del poleman Fabio Quartararo e superando Marc Marquez, con cui ha avuto un piccolo duello nei primi giri della corsa. Bagnaia ha proseguito la gara in seconda posizione, fino al sorpasso subito da Alex Marquez che lo ha relegato in terza posizione fino alla fine della gara. Bagnaia conclude il fine settimana con un sorriso, per il recupero in classifica nei confronti del suo compagno di squadra Marc Marquez, caduto al secondo giro della gara e che ha chiuso in decima posizione. E che rimane il suo principale avversario per la lotta al titolo. Ma non completamente soddisfatto al termine della gara:

I primi giri sono stati buoni. Ho spinto per andare a prendere Fabio, ma una volta arrivatogli sotto non sono riuscito a passarlo e da lì in avanti ho faticato tanto. Non mi piacciono questo tipo di gare, in cui per cercare di fare errori, non mi metto nella condizione di arrivare vicino, e l'anno scorso non ho mai avuto questo tipo di problemi. Comunque sono arrivato terzo e quando ho visto che non c'era Marc davanti, ho pensato a portare a casa punti per il mondiale. Non sono però soddisfatto perché non ho sfruttato il potenziale della moto.

I test post Jerez per trovare la strada giusta

Francesco Bagnaia può contare su una serie di gare europee per cercare di recuperare nel mondiale nei confronti di Marc Marquez e suo fratello Alex. Ma anche sui test post Gran Premio che si terrà domani, in cui il pilota Ducati può trovare delle soluzioni ai suoi problemi di inizio campionato. Che i test siano la svolta nel mondiale per Francesco Bagnaia. Per vederlo tornare in vetta alla classifica e alle gerarchie del team Ducati. Perché come raccontato dallo stesso Bagnaia a fine corsa:

Questo è un momento in cui bisogna portare a casa e raccogliere, cosa in cui l'anno scorso ho faticato di più. E sono sicuro che appena mi troverò al 100% con la moto, riuscirò a tornare a vincere e a lottare, perché questa è stata un'altra gara in difesa.

Federica Passoni