GTWC Europe | Lamborghini e Ferrari protagoniste nel venerdì di Misano

Prime informazioni da Misano Adriatico al termine del primo giorno d'azione del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Lamborghini svetta con Luca Engstler al termine della giornata, riservata alle prove libere.

Lambo vs Ferrari, attenzione a BMW!

Lamborghini sfida Ferrari dopo le due sessioni in pista del day-1 di Misano per quanto riguarda il GTWC Europe Sprint Cup. Attenzione però anche alla BMW che con WRT ha sempre saputo fare la differenza negli ultimi anni nel tracciato dedicato a Marco Simoncelli.

Jordan Pepper (GRT Lamborghini #63) si è distinto nelle pre-qualifiche migliorando il riferimento della Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse, leader in mattinata con il campione in carica del GTWC Europe Endurance Cup Alessio Rovera.

AlManar Racing by WRT #777 (Gold Cup) ha stampato il terzo tempo assoluto precedendo la seconda Ferrari di AF Corse (#50) e la 296 GT3 #74 Kessel Racing regina della Bronze Cup dopo il round di Zandvoort a metà maggio.

WRT BMW #32, Emil Frey Racing Ferrari #14, WRT BMW #46, Lionspeed GP Porsche #89 (Bronze Cup) e Paradine Competition BMW #991 (Bronze Cup) hanno completato la Top10 al termine di una giornata in cui non ci sono stati episodi significativi da rilevare.

Il 2026 di Rossi resta da definire

Non ci sono informazioni sulla stagione 2026 di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, intervenuto ai media presenti a Misano, tra cui LiveGP.it, ha espresso la propria opinione sul suo futuro nel panorama delle ruote coperte.

Il #46 di WRT è pronto per rinnovare il proprio accordo con la compagine di Vincent Vosse e con BMW Motorsport. La leggenda del Motomondiale ha completato in ogni caso il programma nei campionati SRO (GTWC Europe o Intercontinental GT Challenge).

Non penso che farò altre gare. Mi piacerebbe svolgere la 1000km di Suzuka, ma non conosco ancora se WRT correrà ed in ogni caso per me non sarebbe facile perché dovrei andare in Giappone per poi tornare poche settimane dopo per la 6h del Fuji del Mondiale. Vediamo in ogni caso quest'anno come sarà l'evento, magari l'anno prossimo potrei pensare di parteciparvi.

La 1000km di Suzuka non vede attualmente il team WRT presente nell'elenco degli iscritti, ma la compagine belga potrebbe presenziare comunque. Ricordiamo infatti che c'è tempo fino ai primi giorni di agosto per confermare la propria adesione ad una prova che torna nel calendario dopo qualche anno d'assenza (ultima volta 10h di Suzuka nel 2019).

Harper torna nella serie

Nell’entry list del GTWC Europe torna Dan Harper. Il britannico prende il posto di Augusto Farfus con la BMW M4 GT3 EVO #991 Paradine Competition insieme all’amico Darren Leung nella selettiva Bronze Cup.

La coppia che ha vinto in classe il titolo 2024 nel GTWC Europe ed il British GT Championship 2023 torna insieme con il chiaro intento di fare la differenza in una realtà che per ora è controllata dalla Ferrari 296 GT3 #74 Kessel Racing di Dustin Blattner/Dennis Marschall.

Da Silver a Gold per Barwell Motorsport

Cambio di classe per la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #76 Barwell Motorsport. Il campione in carica del British GT Championship Rob Collard prende il posto di Christian Bogle, il figlio di Rob Collard sostituisce per questo e per il prossimo round Bijoy Garg.

Modifica anche per la McLaren #58 di Garage 59 con Thomas Fleming che rimpiazza Adam Smalley. L'ex volto di AF Corse sarà in azione in sostituzione di Louis Prette.

43 auto, niente Corvette

Scendono a 43 le auto in pista questo fine settimana a Misano Adriatico. Il gruppo perde infatti la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #24 Steller Motorsport originariamente presente in azione in Silver Cup con Matisse Lismont.

Dei problemi contrattuali tra il belga e la compagine inglese hanno portato la squadra a rinunciare al round tricolore del GTWC Europe Sprint Cup. I camion sono regolarmente presenti in Romagna, ma l’auto non scenderà in pista.

Da Misano - Luca Pellegrini