CLX Motorsport vince al debutto con le nuove LMP3 | A Ruota Libera

CLX Motorsport ha vinto al debutto con le nuove LMP3 nell'opening round di Barcellona della Michelin Le Mans Cup, protagonista della sesta puntata di ‘A Ruota Libera’. La compagine svizzera ha festeggiato con la coppia Cédric Oltremare/David Droux, protagonisti di una giornata perfetta in Spagna.

Credits: Michelin Le Mans Cup

CLX Motorsport parte forte nella Michelin Le Mans Cup 2025

Cédric Oltremare/David Droux hanno preceduto i compagni di squadra Alvise Rodella/Alexandre Pierre Provost al termine della prima tappa della Michelin Le Mans Cup 2025. La Ligier JS P325 - Toyota #97 e la #87 hanno completato davanti alla Ligier #29 Forestier Racing by VPS di Louis Rousset/Romain Favre una prova segnata da una lunga serie di bandiere gialle e da una breve interruzione in seguito ad un violento impatto di Marta Garcia, fortunatamente senza conseguenze.

Le due unità di CLX Motorsport hanno approfittato degli errori dei rivali per prendere il controllo delle operazioni a metà gara, le posizioni non sono più cambiate fino alla bandiera a scacchi.

Forestier Racing by VPS, nonostante una penalità per aver calpestato la linea bianca ad uscita box, ha chiuso il podio beffando Team Virage #16 e 23Events Racing Ligier #50. Menzione speciale per l'auto citata, in rimonta con Matteo Quintarelli nel finale dopo una strepitosa qualifica.

L'italiano ha dovuto compensare il negativo stint di Lena Buhler, spinta in testacoda nel corso del primo giro dalla Duqueine D09 - Toyota #85 R-Ace GP di Hugo Schwarze.

Parentesi speciale anche per la classe LMP3 PRO Am con la doppietta targata Rinaldi Racing. Steve Parrow/Griffin Peebles #66 hanno chiuso davanti ai compagni di squadra Stefan Aust/Felipe Laser #71 dominando la scena nel finale.

Ferrari vince, niente conseguenze gravi per Garcia

Murat Ruhi Çuhadaroğlu/David Fumanelli sono stati imbattibili nel finale al volante della Ferrari 296 GT3 #33 Kessel Racing. La coppia ha gestito i rivali approfittando dello stop and go inflitto alla Rossa #51 AF Corse di Eliseo Donno.

L'italiano è stato giustamente penalizzato dopo aver spinto contro le barriere la Porsche 992 GT3-R #85 Iron Dames di Marta Garcia. La Ferrari ha sbagliato l'attacco all'ex campionessa della F1 Academy che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi da uno spaventoso crash poco prima di curva 10.

La spagnola è stata trasportata per accertamenti in ospedale, pronta per tornare all'attacco già dalla prossima corsa di Le Castellet. L'iberica era virtualmente leader della competizione dopo aver ereditato il volante da Vanina Ickx, figlia di Jacky.

Il podio è stato completato nell'ordine da Phillip Sager/Roy van der Steur (Code Racing Development Aston Martin #11) e da Lorenzo Ferdinando Innocenti/Andrea Belicchi (Kessel Racing Ferrari #17).

Prossima prova in Francia ad inizio maggio al Paul Ricard.

Ferrari ed Audi aprono il GTWC Australia 2025

Arise Racing GT Ferrari e MPC Audi aprono con una vittoria a testa l'edizione 2025 del GT World Challenge Australia Powered by AWS in quel di Phillip Island. La Rossa si è imposta nella prima prova, mentre il marchio tedesco ha vinto con forza domenica resistendo nel finale alla rimonta di Aston Martin ed all'arrivo della pioggia.

Elliott Schutte/Janox Evans hanno iniziato con il piede giusto il 2025 confermando sul gradino del podio il team vincente nel 2024. La Ferrari 296 GT3 #26 ha primeggiato con forza battendo nei giri conclusivi la Mercedes AMG GT3 EVO #66 Realta/Tigani Motorsport di Jayden Ojeda / Paul Lucchitti Il primo citato ha tentato in ogni modo di passare Evans prima dell'arrivo, una missione non riuscita.

Credits: GTWC Australia

Il terzo posto è stato siglato da Mark Rosser/Alex Peroni (Team BRM/ACM Finance Audi #268). La coppia ha controllato a lungo la scena in race-2 prima di rimediare una penalità ai box che ha riscritto la classifica generale.

Brad Shcumacher (MPC Audi #888), compagno d'auto del titolare Repco Supercars Championship Broc Feeney, si è ritrovato leader e non ha più ceduto il primato fino alla bandiera a scacchi. L'australiano ha tenuto la vetta nonostante l'arrivo della pioggia che ha permesso il recupero dell’Aston Martin #1 Volante Rosso Motorsport affidata a Liam Talbot/Declan Fraser.

Anche Ferrari è risalita nel finale, la Ferrari #26 ha chiuso la Top3 dopo una bella lotta contro George King /Sergio Pires (Geyer Valmont Racing/Tigani Motorsport Mercedes #55) e la già citata Audi #7 MPC.

Prossima tappa a Sydney sempre ad inizio maggio.

Nella prossima puntata…

Settimana prossima appuntamento da non perdere con il GT World Challenge Europe Powered by AWS in Francia. Sarà quindi l'occasione anche per il primo atto del GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club, mentre in Asia debutterà il GTWC Asia con l'opening round di Sepang (Malesia). Parentesi anche per il SUPER GT da Okayama e per il Supercars da Taupo (Nuova Zelanda).

Luca Pellegrini