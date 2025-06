F1 | Montezemolo nel board McLaren: l’ex Ferrari guida la nuova era del brand britannico

Luca Cordero di Montezemolo torna sotto i riflettori del motorsport internazionale. L’ex presidente della Ferrari e figura storica dell’industria automotive italiana è stato ufficialmente nominato direttore del consiglio di amministrazione della McLaren Group Holdings Limited, la nuova holding che dal 3 aprile 2025 coordina tutte le attività del gruppo McLaren. La notizia, pubblicata sul registro delle imprese britannico, segna un inatteso quanto significativo ritorno per Montezemolo nel mondo della Formula 1 e della mobilità di alta gamma.

Il ritorno di Montezemolo nel paddock

La sua ultima apparizione con un incarico ufficiale nel paddock della F1 risaliva al GP di Monza 2014, poco prima di lasciare la guida del Cavallino Rampante. Ma già lo scorso marzo, Montezemolo era stato avvistato in Bahrain – sede finanziaria della McLaren Racing – su invito del principe Salman bin Hamad Al-Khalifa. Un incontro che, a posteriori, potrebbe essere stato il preludio alle trattative che lo hanno portato oggi nel board di uno dei marchi più iconici del motorsport. Il tutto in attesa di dichiarazioni ufficiali che, per il momento, non sono ancora state diffuse.

Una governance internazionale sotto la regia di CYVN Holdings

L’ingresso di Montezemolo avviene in un momento di forte ristrutturazione per il gruppo McLaren. A guidare il cambiamento è la CYVN Holdings, fondo sovrano di Abu Dhabi, che ha rilevato il controllo della divisione McLaren Automotive e acquisito una partecipazione di minoranza nella McLaren Racing. L’operazione ha portato alla creazione della McLaren Group Holdings Limited, la nuova entità deputata a supervisionare il marchio in tutte le sue declinazioni: dalla produzione di supercar e hypercar fino alla Formula 1, passando per progetti legati all’elettrico e alla licenza commerciale del brand.

Oltre a Montezemolo, il board è composto da altri otto membri, tra cui Torsten Müller-Ötvös (ex CEO di Rolls-Royce), Michel Combes, Paul Steven Walsh (presidente esecutivo di McLaren Racing), e Jassem Alzaabi, presidente di CYVN Holdings.

La registrazione relativa al nuovo incarico di Luca Cordero di Montezemolo in McLaren

Un nuovo equilibrio tra Automotive e Racing

Sebbene CYVN sia oggi l’azionista di riferimento della nuova holding, la divisione McLaren Racing – che include il team F1 – resta sotto il controllo della Bahrain Mumtalakat Holding Company, fondo sovrano del Bahrain. Si tratta di un equilibrio strategico voluto per mantenere distinte le attività sportive da quelle industriali, pur all’interno di una governance condivisa.

Il futuro tra mobilità elettrica e nuovi segmenti di mercato

Tra gli obiettivi della nuova McLaren Group figurano l’espansione nell’elettrico, lo sviluppo di SUV sportivi e GT a emissioni zero, e una diversificazione dell’offerta che possa garantire stabilità finanziaria e competitività sui mercati globali. La recente acquisizione di Forseven, un marchio emergente di veicoli elettrici, e le collaborazioni con Gordon Murray Technologies e NIO, confermano la volontà di proiettarsi oltre il mondo delle supercar tradizionali.

Marco Privitera