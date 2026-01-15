MotoGP | Aprilia, Martìn: "Ho imparato dallo scorso anno, sarà una stagione di crescita"

La stagione di MotoGP si appresta a cominciare e le squadre iniziano a presentare le loro armi per il 2026. Oggi è stato il turno di Aprilia, che nella sede Sky di Milano ha svelato la RS-GP26, con cui cercherà di puntare al vertice ed interrompere l'egemonia Ducati. L'evento ha costituito l'occasione per Massimo Rivola e i suoi piloti per delineare il percorso e gli obiettivi del campionato: soprattutto per Jorge Martin, nella sua prima “vera” stagione nel team.

L'annus horribilis e la voglia di rivalsa

La stagione 2025 per Jorge Martin si può definire con una sola parola: incubo. Dopo aver disputato un 2024 da favola, che gli è valso il suo primo titolo mondiale, le cose non sarebbero potute andare peggio. La decisione di cambiare squadra e di passare ad Aprilia aveva fatto molto rumore e per il team italiano avere un campione del mondo in casa rappresentava una grossa occasione. Ma i primi test stagionali hanno delineato tutta un'altra storia, con Martin alle prese con un serio infortunio, seguito da un altro al suo rientro in Qatar, che hanno visto la sua presenza in pista ridotta al minimo.

Ora si può parlare di acqua passata. Martin è quasi del tutto recuperato ed è pronto a voltare pagina, ricominciando così praticamente da zero questa sua avventura in Aprilia. Con un compagno come Marco Bezzecchi, che molto bene ha fatto lo scorso anno, non sarà facile stare al passo. Ma il pilota spagnolo ha mostrato negli ultimi anni di avere la velocità e il carattere per essere uno dei piloti più forti della categoria:

Sfortunatamente l'anno scorso non sono riuscito a fare molte gare. Voglio imparare la lezione dal passato, voltare pagina e iniziare da zero. Penso che sarà un anno di progressiva crescita. Prenderò esempio dal mio 2023 dove non ho iniziato bene, ma poi verso la fine sono riuscito a vincere e a lottare per il mondiale. E questo è il mio obiettivo per questa stagione.

Jorge Martin al lancio dell'Aprilia RS-GP26

“Ho imparato la lezione, voglio brillare ancora”

Jorge Martin ha imparato da tutto quello che è successo lo scorso anno, riflettendo principalmente sui suoi errori:

Se c'è una cosa che ho imparato dall'anno scorso é non fare più di quello che si può fare. Si vuole stare sempre ovunque, ma poi non si conclude nulla. E anche in moto, non serve passarne subito quattro alla prima curva…e forse non dovevo tornare in Qatar, ma la gara dopo. Bisogna fare tutto al momento giusto, come quando non serve vincere ma arrivare anche secondo.

Il pilota spagnolo ha poi parlato delle sue condizioni attuali e di come il recupero possa risultare complicato dal punto di vista fisico e mentale:

E' stato più difficile recuperare fisicamente, perché fa male. Ma anche mentalmente non è semplice, guardi le gare da casa e hai dubbi su cosa fare e su quello che hai fatto. Ma sono riuscito a tornare per qualche gara e questo ha aiutato dal punto di vista mentale. Fisicamente hai dei dolori, ma se sei pronto di testa lo sei anche dal punto di vista fisico. E' importante per me sentirmi forte e preparato. E' stato un inverno di recupero. Ora sono all'80%, e l'obiettivo è essere al 100% alla prima gara in Thailandia. Marquez è stato un bell'esempio su come si può tornare ad essere competitivi dopo un grave infortunio e questo mi motiva ancora di più.

Ogni pilota cerca la sua dimensione e ha delle proprie caratteristiche, che gli permettono di dare il massimo. Per il campione spagnolo è tutta una questione di sensazioni:

Per me non è importante il risultato finale, ma il feeling. Anche se sono vicino al podio, devo sentire il controllo di quello che ho sotto le mie gambe. E questo è il target, perché appena sentirò il 100% del feeling con la moto potrò lottare per la vittoria, perché sai come approcciare le qualifiche e tutto il resto del weekend.

Nel corso dell'evento, Martin ha parlato del presente, ma anche del futuro, sottolineando il buon rapporto con Aprilia e gli obiettivi da raggiungere:

Non sono preoccupato di me stesso, voglio brillare ancora e questa è la migliore occasione per farlo. La mia relazione con il team é buona. Ho corso solo sei o sette gare, quindi di qualche membro ancora non ne conosco bene il nome. Ho completa fiducia nella squadra, perché ho visto dalla parte di Marco Bezzecchi quanto sono forti e penso che possiamo portare questa moto al top. E darò il massimo per riuscirci. Stare insieme sarà fondamentale. Quando si ha una silly season sul mercato per il pilota è fondamentale viverla bene perché può distrarti, ma non è il caso in questo momento.

Federica Passoni