GTWC Europe | Zandvoort, gara-1: Muller/Niederhauser tornano a vincere

Rutronik Racing e Porsche vincono gara-1 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Zandvoort. Sven Muller/Patric Niederhauser festeggiano per la prima volta in stagione battendo Luca Engstler/Jordan Pepper (GRT-Grasser Racing Team Lamborghini #63 ) ed Lucas Auer/Maro Engel (Winward Racing Mercedes #48).

GTWC Europe Zandvoort: Porsche torna a festeggiare

Bastian Buus (Lionspeed GP Porsche #89 - Bronze) ha tenuto la leadership durante l'intero stint iniziale con facilità nei confronti della Porsche #96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser e l'Audi #66 Tresor Attempto Racing di Dylan Pereira (Bronze Cup).

Tanti contatti nella prima fase della race-1 di Zandvoort. La Safety Car ha dovuto subito intervenire dopo le concitate fasi iniziali che hanno visto una serie di situazione critiche tra curva 1 e 3.

La Corvette #24 Steller Motorsport e la Ford Mustang #64 HRT sono finite nella ghiaia di curva 2, le due vetture americane hanno prematuramente alzato bandiera bianca insieme a WRT BMW #30 (Silver Cup), Emil Frey Racing Ferrari #14, Garage 59 McLaren #58 (Gold Cup) ed a CSA McLaren #111.

Difficile partenza anche per Alessio Rovera con la Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse. Il lombardo è precipitato in classifica, protagonista di un contatto con la Porsche #80 Lionspeed GP di Ricardo Feller al termine di un'avvincente lotta in curva 3.

Il pit stop, diviso in due per motivi di spazio tra le quattro classi in pista, ha permesso alla Porsche #96 Rutronik Racing di portarsi al comando. Sven Mueller ha continuato l'ottimo lavoro iniziato da Patric Niederhauser, la coppia ha ottenuto la seconda gioia nel GTWC Europe Sprint Cup dopo quanto fatto in quel di Barcellona lo scorso anno.

Luca Engstler/Jordan Pepper (GRT-Grasser Racing Team Lamborghini #63 ) ed Lucas Auer/Maro Engel (Winward Racing Mercedes #48) hanno chiuso nell'ordine, la seconda auto citata ha saputo chiudere a podio nonostante una penalità per un'infrazione ai box proprio con la Lamborghini #63.

Quarto posto per Paul Evrard/Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25), vincitori in Gold, i francesi si sono imposti nei confronti di WRT BMW #32, Garage 59 McLaren #59, Barwell Motorsport Lamborghini #78, Boutsen VDS Mercedes #9 e AF Corse Ferrari #50.

GTWC Europe Zandvoort nelle altre classi: 2 Audi a segno, Lionspeed GP vince in Bronze Cup

In Gold Cup vince come già detto Audi e Sainteloc con Paul Evrard/Gilles Magnus. Dominio in classe dal primo all'ultimo giro per la coppia citata davanti a Chris Lulham/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann (AlManar Racing by WRT BMW #777).

Una R8 LMS GT3 EVO II festeggia anche in Silver Cup con Ezequiel Pérez Companc/Alex Aka. La coppia di Tresor Attempto Racing ha tenuto testa a César Gazeau/Aurelian Panis (Boutsen VDS Mercedes #10) e Lorens Lecertua/Ivan Klymenko (Sainteloc Racing Audi #26).

Dalla pole al successo, invece, per Bastian Buus/Bashar Mardini in Bronze Cup. Gli uomini di Lionspeed GP Porsche hanno controllato la scena primeggiando su Augusto Farfus/Darren Leung (Paradine Competition BMW #991) e Andrey Mukovoz/Dylan Pereira (Tresor Attempto Racing Audi #66).

Domani Q2 e race-2, come accaduto oggi la lotta contro il cronometro sarà divisa in due parti con gli equipaggi PRO e Gold in azione prima dei Silver e dei Bronze.

Luca Pellegrini