Dakar 2025 | Auto, Stage 3: prima vittoria per Variawa, Lategan mantiene il comando della generale

Dopo la vittoria nella 48h Crono di ieri, anche quest'oggi è arrivata un'altra affermazione per la Toyota. Ad aggiudicarsi la tappa odierna, infatti, è stato Saood Variawa che, a soli 19 anni è diventato il più giovane vincitore di tappa della Dakar nella classe Ultimate.

DISTACCHI RIDOTTI

Il pilota della Toyota, in una tappa ridotta a 327 km rispetto ai 496 previsti a causa della abbondanti piogge cadute in Arabia Saudita, si è imposto sul duo Mini composto da Guerlain Chicherit e da Seth Quintero in una frazione caratterizzata da distacchi piuttosto ridotti con i primi 10 racchiusi in meno di 7 minuti.

SAINZ RITIRATO, GIORNATACCIA PER LOEB

L'inizio di giornata, oltre che per la già citata riduzione del percorso, era stata scossa dalla non partenza di Carlos Sainz. Il vincitore della scorsa edizione, infatti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo al termine della 48h Crono, a causa del danneggiamento del lato sinistro della gabbia di sicurezza della sua Ford. Un danno facilmente riparabile ma non consentito dal regolamento FIA, con lo spagnolo che ha dovuto rinunciare alla classica del deserto dopo solo due tappe. L'altro colpo di scena di giornata ha riguardato Sebastien Loeb, con il francese della Dacia che dopo soli 12 km si è ribaltato, in una dinamica molto simile a quella di Sainz nella giornata di ieri, riuscendo a ripartire per poi fermarsi al km 63. Per l'alsaziano 9 volte iridato WRC la giornata si è chiusa con un ritardo di 1:14'45'' dal leader Henk Lategan nella classifica generale.

LATEGAN FATICA, AL ATTIYAH RECUPERA

La terza frazione della Dakar 2025 non è stata semplice nemmeno per il sudafricano della Toyota, che ha chiuso 11° al termine della frazione odierna, riuscendo a mantenere comunque la testa della classifica davanti a Nasser Al Attiyah, con quest'ultimo autore di un'ottima prova, e Mattias Ekstrom. Alle spalle del terzetto sopra menzionato troviamo Yazeed Al Rajhi, 17° oggi, che precede Lucas Moraes (5°), Toby Price (6°), Mathieu Serradori (7°), Mitchell Guthrie (8°), Joao Ferreira (9°) e Seth Quintero che chiude la top 10.

Trucks: vince Loprais

Aleš Loprais ha resistito alla pressione esercitata da Vaidotas Zala lungo tutti i 327 chilometri della speciale. Il pilota ceco ha battuto il lituano di 53" e Mitchel Van Den Brink di 2'07". Quarta piazza di giornata per Martin Macík che ha chiusoha concluso a 5'20" di distacco dal leader. Nella classifica generale, Loprais ha ridotto il gap da Macík a 3'34", con Zala che occupa il terzo posto a 34'23" di distanza.

Stage 4: Al Enakiyah - Alula

La giornata di domani vedrà la carovana procedere verso Alula in una tappa molto tecnica e con le insidie presentate dal terreno vulcanico, con la carovana che si immergerà negli splendidi canyon per la cui la regione è famosa. La distanza da percorrere sarà pari a 427 km e 173 di trasferimento.

