X-GT4 Italy e Supersport GT in pista a Imola al fianco del FIA WEC

Dopo il fantastico avvio di stagione al Mugello, i campionati FX Racing Weekend sono pronti per riaccendere i motori in occasione di uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell’anno. A scendere in pista sull’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola saranno infatti le categorie X-GT4 Italy e Supersport GT, per un appuntamento che andrà in scena nell’ambito del fine settimana che vedrà in azione i bolidi del FIA WEC. Si tratta di un’occasione di straordinaria importanza per i protagonisti del campionato, chiamati a sfidarsi lungo i 4909 metri dello splendido circuito emiliano di fronte ad una cornice di pubblico che promette di superare le 70mila complessive presenze fatte registrare lo scorso anno.

L’opportunità di rappresentare l’unica serie tricolore al via dell’evento presente nel ruolo di Support Series ufficiale del Mondiale Endurance costituisce inoltre un motivo di grande orgoglio per la realtà diretta da Luca Panizzi, che in questo modo certifica ulteriormente il fatto di essere a tutti gli effetti un riferimento di primissimo livello nell’ambito del motorsport nazionale. Questo grande anche alle numerose partnership realizzate nel corso degli anni, che hanno portato i piloti del campionato a gareggiare sui più importanti autodromi italiani ed a confrontarsi in contesti agonistici internazionali e di assoluto prestigio.

Oltre venti auto al via, otto marchi rappresentati

Saranno ben ventidue le vetture che andranno a comporre la griglia del round di Imola, con ben otto marchi rappresentati e piloti provenienti da cinque nazioni differenti. Dopo i successi conquistati da Bostjan Avbelj e Andrea Frizza nelle due manche svoltesi al Mugello, i protagonisti del campionato X-GT4 Italy sono pronti per contendersi il trono della tappa più attesa della stagione: nella Divisione GT4, il team PB Racing conferma un tris di Lotus Emira GT4 al via, con il duo formato da Stefano D’Aste e Alberto Naska che punta al vertice della classifica, al pari degli equipaggi composti da Copetti-Schiavone e Abbati-Coldani; altrettanto agguerrita si presenta la compagine di Lema Racing, che alle Mercedes AMG GT4 affidate al duo Kastelic-Tocci da un lato e allo sloveno Kyam Potez dall’altro, affianca anche l’Audi R8 LMS GT4 per Jodi Lambrughi. Non mancherà inoltre a Imola la presenza dell’Aston Martin Vantage AMR GT4 del Team Spirit Racing, che schiererà al via il pilota danese Mathias Lyngbye Villadsen, mentre a completare il quadro della classe GT4 ci saranno anche le Porsche Cayman GT4 718 RS con Danilo Arfini (Centri Porsche Ticino) e con il team BA Motorsport.

Nella graduatoria GT Cup, punta a consolidarsi al top la Ligier JS2 R, con il team LR Motorsport che conferma il bresciano Andrea Frizza (vincitore in gara-2 al Mugello) e il duo formato da Manuel Quondamcarlo e Jacopo Mazza sulle proprie due vetture, in un confronto che vedrà in azione anche lo svizzero Remo Stebler (sulla Porsche Cayman di Centro Porsche Ticino) ed il giovane Francesco Bolzoni, impegnato a bordo della Cayman Cup di Lema Racing; quest’ultimo sarà chiamato alla sfida in famiglia con il padre Silvano, il quale però dividerà l’abitacolo della sua vettura con lo storico compagno Andrea Marchesini.

Per quanto riguarda la sfida riservata alla Supersport GT, il team DL Racing conferma il terzetto di Lamborghini Super Trofeo EVO2 al via, con il duo formato da Alessio Scauzillo e Lorenzo Mariani che dovrà affrontare la concorrenza dei compagni di squadra Danny Santi e Cristian Bortolato; punta a bissare la doppietta conquistata al Mugello invece la Scuderia Giacomo Race, con il temibile equipaggio composto da Giacomo e Matteo Pollini che promette di essere nuovamente protagonista. Esordio stagionale, inoltre, per la Ferrari 488 Challenge Evo di Simone Conti con il team SR&R, mentre sarà della partita anche la Porsche 911 Cup di Carmine Alfano, pronto a difendere i colori di Tecnosport by One Cup.

Luca Panizzi (CEO ESTC Promotion): “Per noi essere qui a Imola nel ruolo di Official Support Series di un campionato del mondo come il FIA WEC rappresenta un motivo d’orgoglio incredibile, ma anche la consapevolezza che il lavoro portato avanti nel corso degli anni ha portato ad ottenere la possibilità di essere presenti in palcoscenici di questo livello. Siamo davvero eccitati per questo e non vediamo l’ora che le nostre vetture possano regalare spettacolo di fronte ad un pubblico incredibile come quello di Imola. L’entry list è assolutamente di primo piano, con tanti Brand rappresentati al via ed uno schieramento di Team e Piloti molto competitivo: sarà certamente una tappa destinata a rimanere impressa nella nostra memoria!”

Entrambe le gare in diretta anche su LiveGP.it

Il programma del fine settimana di Imola, per quanto riguarda i campionati X-GT4 Italy e Supersport GT, prevede lo svolgimento nella giornata di Venerdì 18 Aprile delle due sessioni di prove libere, in programma alle 10:30 e alle 15:15, mentre l’indomani mattina andrà in scena la sfida con il cronometro delle qualifiche, con la prima delle sue sessioni che scatterà alle 9:50. Le due gare andranno poi in scena Sabato 19 alle ore 16:30 e Domenica alle ore 9:05, precedendo l’attesissimo appuntamento del FIA WEC. Entrambe le manche saranno trasmesse in diretta streaming sui canali Social di FX Racing Weekend e di LiveGP.it (YouTube e Facebook) con il commento di Marco Privitera e Davide Valsecchi, mentre numerosi approfondimenti con interviste live dal paddock ai protagonisti verranno trasmesse nel corso del weekend.