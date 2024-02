WorldSSP | Phillip Island, Gara 1: un pit-stop fulmineo regala la vittoria a Yari Montella

La stagione del campionato WorldSSP comincia con una prima manche piuttosto caotica in quel di Phillip Island. Tra i problemi tecnici, le cadute e la novità dei pit-stop, è Yari Montella a spuntarla grazie ad una sosta fulminea. Dietro Stefano Manzi riesce a tenere a bada Marcel Schrötter nella lotta per il podio.

Caos ancora prima del via: problema tecnico per Huertas, Sofuoğlu penalizzato

Gara 1 della classe cadetta a Phillip Island ha visto delle controversie ancora prima della bandiera verde. Il poleman Adrián Huertas ha accusato un problema alla sua Panigale V2 alla fine del giro di allineamento. Sensazione poi confermata prima del giro di ricognizione, dato che il #99 è dovuto partire dalla pit-lane.

L'avventura dello spagnolo è durata un solo giro, con la moto del team Aruba.it Racing - Ducati che è tornata singhiozzante ai box dopo un solo giro. Problemi prima del via anche per Bahattin Sofuoğlu: il turco è stato fermato dalla Direzione Gara per una pressione della gomma irregolare, dovendo così partire anch'egli dalla pit-lane.

WorldSSP Phillip Island, Gara 1: Yari Montella vince col “giallo” jump start

Phillip Island è la pista del destino per Yari Montella nel WorldSSP: il pilota campano torna alla vittoria ad oltre un anno dal primo successo tra le derivate di serie, arrivato nel 2022 con la Kawasaki di Puccetti Racing. Il #55, ora sulla Ducati del Barni Spark Racing Team, è stato protagonista di un episodio controverso: infatti, la falsa partenza commessa dal pilota italiana è parsa piuttosto evidente anche ad occhio nudo, ma la regia non ha fornito alcun replay della partenza, oltre a non aver avuto alcun avviso di investigazione da parte della Direzione Gara.

Ciò che ha permesso a Montella di vincere l'appuntamento inaugurale del WorldSSP è senza dubbio il pit-stop, obbligatorio tra 8° e 10° giro come indicato da Pirelli prima del weekend. In una serrata battaglia a quattro con Stefano Manzi, Marcel Schrötter e Valentin Debise, Montella è stato il primo pilota a rientrare nel corso dell'ottavo giro, seguito da Manzi. Il lavoro da parte dei meccanici di Marco Barnabò è stato impeccabile, complice anche la sostituzione della gomma anteriore da parte dell'italiano di Ten Kate. Questo ha permesso a Yari Montella di rientrare con un margine più che rassicurante, controllando nelle ultime tornate.

Uno Stefano Manzi al limite precede Schrötter sul podio

Un secondo posto che sembra valere oro quello conquistato da Stefano Manzi in Gara 1 WorldSSP. Il vice-campione 2023 ha reso evidenti i limiti della propria Yamaha R6, dovendo così ricorrere a tutto il suo talento per mantenere la piazza d'onore nei confronti di un Marcel Schrötter sempre competitivo.

Manzi, come già specificato, in occasione del pit-stop ha anche dovuto cambiare la gomma anteriore: questo perché, a detta del pilota stesso, nell'ultimo giro prima di rientrare ai box l'italiano ha bucato l'anteriore Pirelli. Questo spiega il linguaggio corporeo visibilmente frustrato da parte dell'ex Moto2 una volta rientrato in pit-lane. Nonostante sia rientrato un giro prima rispetto al tedesco, Manzi ha dovuto combattere con il coltello tra i denti per precedere una MV Agusta più competitiva rispetto alla Yamaha.



WorldSSP Phillip Island, Gara 1: a Caricasulo e Sofuoğlu le rimonte di giornata

In quarta posizione a Phillip Island c'è Federico Caricasulo, il quale ha vissuto una gara dai molteplici volti. L'italiano, al debutto con la MV Agusta del team Motozoo, è stato coinvolto nell'incidente iniziale tra Can Öncü e Glenn Van Straalen, chiudendo così il primo giro ai margini della zona punti. Da lì l'esperto pilota WorldSSP ha fatto partire una rimonta inesorabile, conclusasi solamente negli ultimi scorci di gara.

Caricasulo, insieme a Bahattin Sofuoğlu e John McPhee, ha recuperato il terzetto che si stava giocando la 4ª posizione formato da Lucas Mahias, Oliver Bayliss e Jorge Navarro. Alla fine l'italiano ha avuto la meglio sul figlio d'arte australiano, con Sofuoğlu in 6ª posizione davanti alle due Triumph Street Triple di Jorge Navarro e John McPhee. Il francese Mahias precede sul traguardo la wildcard Tom Toparis, che chiude in un'onesta 10ª posizione. Da segnalare le cadute degli italiani Lorenzo Baldassarri e Niccolò Antonelli, entrambi ritirati.

Yari Montella partirà in pole position per Gara 2

Doppia gioia per Yari Montella che, in virtù del nuovo regolamento, partirà dal palo in Gara 2 di domani mattina grazie al giro veloce fatto segnare nella prima manche. Al suo fianco Schrötter e Manzi, mentre ad aprire la seconda fila ci sarà Valentin Debise (oggi caduto, ndr).

Quinta e sesta posizione per le due MV di Caricasulo e Sofuoğlu, mentre le due Triumph di McPhee e Tom Booth-Amos (anche lui caduto nelle fasi iniziali, ndr) precedono Oliver Bayliss. Con questa classifica, Adrián Huertas scatterà dal fondo.

WorldSSP | Phillip Island: i risultati di Gara 1

Valentino Aggio