F1 | GP Emilia Romagna: una Ferrari a due facce nel venerdì di libere

Un venerdì in bianco e nero per il team Ferrari. Nella prima gara di casa sul circuito romagnolo di Imola, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno concluso le due sessioni di prove libere a metà classifica, senza riuscire ad agguantare le prime tre posizioni. Una Ferrari, che come nei precedenti gran premi, risulta carente sul giro secco, mentre più competitiva sul passo gara, anche se non ai livelli di Mclaren. Per una Rossa che deve trovare la quadra sulla nuova vettura, il fine settimana sembra cominciato in gran parte come quelli precedenti.

Buon passo gara, in difficoltà sul giro secco

Ferrari ha incominciato il weekend con le parole di Fred Vasseur, secondo cui il team avrebbe trovato che cosa non funziona nella vettura e che faranno tutto il possibile per regalare un buon risultato ai tifosi nella gara di casa. Eppure ad Imola le prestazioni della SF-25 non sembrano essere cambiate nelle prime sessioni di prove libere. Come nei precedenti appuntamenti del mondiale, Ferrari presenta evidenti difficoltà sul giro secco, mentre un buon ritmo sul passo gara.

Charles Leclerc, assente nel media day per un malessere, ha chiuso la prima sessione di prove libere in dodicesima posizione, mentre la seconda in sesta. Lewis Hamilton, alla prima gara in Italia da quando è nel team, ha terminato la prima sessione in quinta posizione e la seconda in undicesima posizione. Il sette volte campione del mondo ha dichiarato alla vigilia di questo gran premio, di non sentire pressione per questo suo primo weekend italiano vestito di rosso:

L’obiettivo è lo stesso: lottare là davanti. Con la squadra stiamo spingendo al massimo per arrivarci. Indossare i colori Ferrari non aggiunge pressione, semmai porta più passione. Ho sempre amato venire a Imola, ma ora ha un significato diverso. Abbiamo analizzato a fondo i dati di Miami e ora abbiamo una direzione chiara. Adesso si tratta di tirare fuori tutto dal pacchetto. Non vedo l’ora di scendere in pista, soprattutto con il supporto dei tifosi.

I risultati di questo venerdì sono il segno che la squadra ha ancora del lavoro dal fare per trovare la giusta finestra di utilizzo della vettura, che fino ad oggi non è stata all'altezza delle previsioni di inizio campionato. Ma che sta spingendo al massimo per trovare la soluzione ai problemi.

La qualifica come chiave per ottenere buoni risultati

Il vero tallone d'Achille per Ferrari è la qualifica. Infatti, senza la prestazione sul giro veloce, i due piloti si trovano spesso indietro nelle posizioni in griglia, e si vedono costretti a rimontare in gara per ottenere un buon risultato. La squadra quindi deve trovare la giusta strada per ottimizzare il potenziale della vettura anche in qualifica, rendendo il lavoro meno complicato.

Il team sta facendo tutto il possibile per tornare al vertice, e si mostra compatto e determinato. Che la prima gara sul suolo italiano, unito all'affetto e alla passione dei tifosi, possa dare a Ferrari la spinta per migliorare e fare un buon risultato nel gran premio di casa. Come dice la frase sul casco di Charles Leclerc per questo gran premio di casa: “Continuiamo a spingere insieme come una squadra”.

Federica Passoni