WorldSSP | Cremona, Gara 1: Manzi batte Booth-Amos, terzo Debise

Una gara molto combattuta sul tracciato di Cremona vede trionfare davanti al suo pubblico di casa Stefano Manzi, inseguito da vicino da Booth-Amos e da Valentin Debise in terza posizione. Buona gara anche per Filippo Farioli ottavo al traguardo.

Stefano Manzi vince seguito da Booth-Amos

La Gara 1 di WorldSSP ha regalato una lotta molto serrata per la vittoria e alla fine ad avere la meglio è stato Stefano Manzi. Il pilota Ten Kate Racing, con una grande prova di forza sul tracciato di Cremona è riuscito a conquistare la sua seconda vittoria stagionale, dopo la vittoria in Gara 1 in Australia. In seconda posizione ha chiuso Tom Booth-Amos che negli ultimi giri della gara ha provato a portare un attacco al pilota italiano, non riuscendo però a mantenere la posizione di testa. Ottima gara anche per il francese Valentin Debise che ha mostrato un grande passo gara, ma un errore lo ha allontanato dalla lotta per la vittoria. Medaglia di legno, invece, per Jaume Masiá. Il pilota Orelac Racing Verdnatura, ha preso sin da subito la leadership della gara e sembrava aver costruito un vantaggio importante per portare a casa la sua prima vittoria in carriera, ma nella seconda metà di gara non ha avuto il passo per poter attaccare le prime due posizioni.

Ottima gara per Filippo Farioli

Buona gara per Filippo Farioli che chiude in ottava posizione alle spalle dell'olandese Bo Bendsneyder. Zona punti anche per Niccolò Antonelli che si deve accontentare di un undicesima posizione. Davanti a lui chiude Marcel Schrotter. Una Gara 1 più complicata, invece, per Jeremy Alcoba che chiude in zona punti, ma in quattordicesima posizione. Diciassettesimo, invece, Taccini. È stata una gara che ha visto molte cadute, soprattutto in Curva 2, una curva molto temuta nel corso del weekend italiano. Can Öncü dopo gli ottimi risultati del precedente round in Olanda, è caduto nei primi giri della gara. A terra nello stesso momento anche Corentin Perolari. Out anche Kaito Toba, eliminato anche lui dalla tanto temuta Curva 2. Costretto al ritiro Michael Rinaldi.

WorldSSP | Cremona: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK

Giulia Pea