DTM | Mercedes svela le proprie carte per la stagione 2024

Mercedes svela le proprie carte per la prossima edizione del DTM, campionato che inizierà a fine aprile da Oschersleben. La casa di Stoccarda avrà quattro auto ai nastri di partenza e non sei come accaduto nel 2023, campionato vinto alla fine da Porsche con Thomas Preining (Manthey EMA).

Engel, Maini, Stolz ed Auer con Mercedes nel DTM

Arjun Maini, Luca Stolz, Lucas Auer e Maro Engel sono attesi con Mercedes nel DTM, rispettivamente con il team HRT ed il Winward Racing. Il primo, indiano promosso alfiere ufficiale Mercedes, è nuovamente iscritto con l'AMG GT3 #36 accanto all'ex vincitore della 12h di Bathurst Luca Stolz.

La coppia di Haupt Racing Team è attesa con Winward Racing che ha chiamato Maro Engel #130 al posto di David Schumacher. Il veterano tedesco prende il posto del figlio di Ralf Schumacher, lo scorso anno il bavarese aveva gareggiato con la riconoscibile vettura Team Mann-Filter.

Ultimo, ma non meno importante, è l'austriaco Lucas Auer, reduce da un 2023 particolarmente impegnativo dopo un infortunio rimediato nella Rolex 24 at Daytona. Il tirolese resta uno degli osservati speciali dello schieramento, sempre all'attacco dei migliori a più riprese.

Ayhancan Güven con Manthey EMA

Debutto con Manthey EMA per Ayhancan Güven, turco che ha recentemente vinto con la squadra in questione la Repco Bathurst 12h. L'ex vincitore dell'Asian Le Mans Series per quanto riguarda la classe LMP2 sarà al via al posto di Dennis Olsen in compagnia di Thomas Preining.

Il primo austriaco della storia a primeggiare nel DTM proverà a confermarsi in vetta alla nota serie tedesca, una missione non scontata dopo un anno da incorniciare.

Attesa per gli altri

Dopo un 2022 disputato con Team Rosberg Audi, l'americano Dev Gore torna nel DTM con AMR Comtoyou Racing. Il team belga porterà sicuramente al via anche una seconda sfida, il pilota non è però ancora stato rivelato.

In attesa anche di scoprire chi militerà con Project 1/Dörr Motorsport McLaren ricordiamo che per ora abbiamo già le conferme di ABT Audi ed SSR Performance Lamborghini, realtà che nel 2023 sfiorò il titolo con Mirko Bortolotti.

Entry list DTM (ultimo aggiornamento 25/02/2024)

Kelvin van der Linde Red Bull - Team ABT Audi #3

Luca Stolz Mercedes AMG Team HRT #4

Ricardo Feller Red Bull - Team ABT Audi #7

Dev Gore AMR Comtoyou Racing #12

Lucas Auer Mercedes-AMG Team Winward #22

Arjun Maini Mercedes-AMG Team HRT #36

Ayhancan Güven Manthey EMA Racing Porsche #90

Thomas Preining Manthey EMA Racing Porsche #91

Mirko Bortolotti SSR Performance Lamborghini #92

Nicki Thiim SSR Performance Lamborghini #94

Maro Engel Mercedes-AMG Team Winward #130

Luca Pellegrini