F1 | I signori in Rosso: svelate le tute Ferrari 2025 per Hamilton e Leclerc

La Scuderia Ferrari, con un breve video caricato sui propri account social, ha presentato ufficialmente le tute che Charles Leclerc e Lewis Hamilton utilizzeranno nel campionato di F1 2025. Un nuovo capitolo della strategia di comunicazione del Cavallino che già in occasione del debutto del sette-volte campione del mondo sulla Rossa aveva fatto registrare numeri da capogiro.

Ferrari, si apre l'era “1644”

Secondo la narrazione della scuderia di Maranello, con queste tute si fa ingresso nell'era "1644", come dai numeri scelti dai piloti per le gare. Le nuove tute si caratterizzano per una tonalità di rosso più scura rispetto a quella dell'anno scorso, per la sparizione delle linee gialle e per un utilizzo più marcato degli inserti bianchi, che vanno a delineare sponsor, scritte (come i cognomi dei piloti sulle spalle) e "volumi". Chiaramente si tratta del design standard e durante l'anno potremmo vedere tute speciali o qualche variazione cromatica, a seconda di nuovi accordi di sponsorizzazione che Ferrari potrebbe chiudere durante la stagione.

Con le nuove tute Ferrari 2025 notiamo anche alcuni cambi interessanti a livello di sponsorizzazione, per quanto non vi sia nulla di nuovo rispetto a quanto già annunciato. Se HP continua a mantenere la posizione predominante di title sponsor per la scuderia di F1, con la presenza del logo in più posizioni, sulle tute di Hamilton e Leclerc compare lo sponsor IBM, che anni fa sarebbe stato un competitor di HP, mentre oggi copre il ruolo di azienda leader per quanto riguarda tecnologia e consulenza digitale. Parlando dello sponsor "bancario", si nota l'ingresso a bordo delle tute (e vetture) di Maranello da parte di Unicredit al posto del Banco Santander, che ha seguito Carlos Sainz jr in Williams.

Caschi

Contestualmente alla presentazione delle tutte, i piloti hanno presentato anche i caschi che impiegheranno durante l'anno (a meno delle sempre più frequenti variazioni sul tema per gare e/o eventi speciali): Leclerc indosserà un casco con il tema principale simile a quello della passata stagione, ma con una maggiore presenza di bianco (sulla falsariga di quello indossato a Montecarlo), mentre Hamilton non ha apportato modifiche rispetto al disegno visto durante i primi giri di pista a Fiorano qualche giorno fa.

Luca Colombo