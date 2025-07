DTM | Si riaccendono i motori dal Norisring

Come sempre l'estate del DTM entrerà nel vivo a partire da questo weekend con l'iconico appuntamento al Norisring. La serie torna in Germania dopo la parentesi di Zandvoort in Olanda, Mercedes e Lucas Auer provano a confermarsi in cima alla graduatoria.

DTM, Mercedes prova a confermarsi

Il tirolese, grazie a due affermazioni in sei prove, svetta nella classifica generale con la propria AMG GT3 EVO #22 Team Landgraf. L'austriaco ha già raccolto 91 punti contro i 75 di René Rast (Schubert Motorsport BMW #33) ed i 73 di Ayhancan Güven (Manthey EMA Porsche #91) e Jules Gounon (Mercedes-AMG Team MANN-Filter #48).

La lotta per il secondo posto è quindi più che mai accesa, mentre per Auer proverà in tutti i modi di allungare sui rivali in un fine settimana molto speciale in cui obiettivamente tutto può succedere.

Anche Lamborghini potrebbe essere protagonista, al top lo scorso anno con Nicki Thiim a Norimberga. Il marchio bolognese insegue il successo soprattutto con Mirko Bortolotti, #1 di casa ABT che settimana ha ottenuto il primo storico acuto per Lamborghini nella 24h di Spa insieme a Luca Enstler e Jordan Pepper (entrambi regolarmente in azione nel DTM 2025).

Gli ultimi due rappresenteranno anche nel DTM il Grasser Racing Team che ha semplicemente siglato la storia settimana scorsa in Belgio. Ovviamente occhi puntati anche su Manthey dopo il primo posto in LMGT3 a Le Mans ed il secondo posto alla 24h del Nurburgring alle spalle della BMW M4 GT3 EVO di ROWE Racing.

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Qualifiche divise al Norisring

Il fine settimana che ci apprestiamo a vivere avrà nuovamente il tradizionale format con due corse da 55 minuti che si terranno sabato e domenica a partire dalle 13.30.

Per la particolare natura del tracciato che ha una metratura inferiore ai 3km le due qualifiche saranno divise in due fasi. Il miglior gruppo (A o B) otterrà le posizioni dispari della griglia (1-3-5-7- etc), mentre i restanti protagonisti si disporranno dalla seconda all'ultima piazza a disposizione.

Luca Pellegrini