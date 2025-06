Mapei: a Misano la presentazione tra motori e sostenibilità

Il motorsport rappresenta una piattaforma unica di incontro tra mondi che, agli occhi dei più, non sembrano avere nulla in comune. Proprio di questo si è occupato l'incontro “L'innovazione sostenibile scende in pista” promosso da Mapei, azienda leader nella produzione di prodotti chimici per l'edilizia. L'evento si è svolto nel giovedì di Misano in occasione del round Emilia-Romagna del WorldSBK.

Misano e Mapei di pari passo per la sostenibilità

Nel corso degli anni Mapei ha ampliato il proprio impegno verso il motorsport, territorio nel quale solo di recente si sta cimentando dopo trascorsi di grande successo tra ciclismo e, soprattutto, calcio. Non ci poteva essere cornice migliore del Misano World Circuit, punto di riferimento per quanto riguarda le politiche di sostenibilità così come ha dichiarato il direttore generale del circuito Andrea Albani e ha poi ripreso anche il presidente FMI Giovanni Copioli: “Negli ultimi anni il Misano World Circuit è stato al centro di importanti interventi che lo hanno gradualmente trasformato in un grande parco del motorsport. Tutti i lavori sono stati operati nel solco della sostenibilità che da sempre guida le scelte della proprietà del circuito. Tutte queste azioni ci hanno permesso di ottenere la certificazione ISO 20121 del sistema di gestione per la sostenibilità degli eventi e ricevere importanti riconoscimenti come le tre stelle FIA Enviromental Accreditation Programme e il Premio Ambiente FIM”. La collaborazione tra l'azienda e il MWC è più viva che mai, con la prima che ha fornito i materiali per il rifacimento dei cordoli e delle vie di fuga del tracciato romagnolo.

Mapei sulle piste di tutto il mondo

All'evento, presentato dalla voce tecnica di Sky Sport Max Temporali, Mapei ha introdotto i nuovi prodotti Mapecoat TNS Race Track Zero e Mapecoat TNS Race VRT Zero, vernici sostenibili che hanno colorato tutta la pista, che durante il weekend ha dato grande spettacolo. Un tocco di colore che non passa di certo inosservato, come il fatto che le emissioni residue di anidride carbonica vengano interamente compensate tramite l'acquisto di crediti di carbonio per supportare progetti di protezione delle foreste. Una soluzione green che fornisce anche una grande qualità, dato che le vernici sono tutte antiscivolo e forniscono un grande grip sull'asfalto. Al termine della presentazione, degli addetti di Mapei hanno dimostrato agli invitati come dipingere un pezzo di asfalto, lasciando provare al tatto il grip che fornisce la superficie: “Con questi nuovi prodotti portiamo in pista un'innovazione concreta: si tratta di vernici ad alte prestazioni, resistenti e sicure, che rispettano l'ambiente grazie alla compensazione totale delle emissioni residue di anidride carbonica. È un passo importante per il motorsport e per il nostro impegno verso la sostenibilità” dichiara Elisa Portigliatti, corporate key account manager sport flooring di Mapei.

Credits: Mapei

Oltre a Misano, Mapei negli ultimi anni ha debuttato in diversi tracciati di tutto il mondo nel contesto dei migliori campionati del mondo: dalla Formula Uno alla MotoGP, passando per il WorldSBK. Tracciati come Jerez de la Frontera, Portimão, Most, Lusail, Cremona, Baku, Jeddah e tanti altri. Ma non solo: Mapei è presente anche sulle strutture adiacenti al tracciato con la verniciatura verticale. L'incontro si è concluso con un brindisi in onore di Mapei e del proprio impegno nel mondo dei motori.

Un caloroso ringraziamento a Angelo e Piera di Tenaco e a tutto lo staff di Mapei per l'invito.

Da Misano - Valentino Aggio