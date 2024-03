F1 | GP Bahrain, Verstappen: "Non mi aspettavo la pole"

Max Verstappen ha conquistato la pole position per il GP del Bahrain, primo impegno del Mondiale F1 2024. L'olandese ha fatto nuovamente la differenza nel momento più importante, il campione del mondo ha beffato la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell.

La battaglia è stata in ogni caso più battagliata del previsto, il #1 di Red Bull ha infatti dovuto lottare a più riprese fino a trovare il giro perfetto che puntualmente ha realizzato nel momento più importante della Q3.

33ma pole in carriera per la stella del team austriaco, un nuovo giro perfetto sotto i riflettori dell'impianto arabo che settimana scorsa ha ospitato i test pre-stagionali.

Il compagno di box di Sergio Perez ha dichiarato ai microfoni della F1 ai margini delle qualifiche:

Tornare in pole è una sensazione speciale. I test sono andati bene, ma questo week-end il vento ha complicato parecchio la nostra condizione generale. Nell'ultimo giro ho trovato più aderenza, il tentativo finale è stata un'altra storia sin dalla prima curva. Le qualifiche sono state molto serrate, in una curva sola hai la chance di guadagnare molti decimi. Onestamente il risultato è stato per certi versi inatteso. Sono felice di come sono andate le cose.

Il favorito per l'edizione 2024 del Mondiale di F1 parte da favorito anche in vista della competizione di domani che commenteremo dalle 16.00 (orario italiano). Verstappen ha concluso dicendo in merito:

Abbiamo fatto un paio di simulazioni di gara, sono fiducioso in vista di domani. I dettagli possono fare la differenza, l'impressione è che tutti sono molto più vicini. Al momento siamo messi bene, dopo la qualifica spero di tornare davanti dopo la performance odierna.

Charles Leclerc più veloce di Verstappen in Q2 nel GP Bahrain

La Ferrari ha fatto sognare i tifosi italiani e non solo durante l'arco delle qualifiche. La seconda sessione ha infatti visto davanti a tutti Charles Leclerc, autore di un crono complessivamente inferiore rispetto alla Red Bull di Max Verstappen.

Il #16 del marchio italiano non è stato perfetto nel tentativo finale della Q3, prova disputata dopo aver eseguito un passaggio cronometrato con una gomma usata.

Il mio giro migliore è stato nel Q2, nel secondo tentativo della Q3 non ho ritrovato il feeling giusto. La pista si è evoluta velocemente ed è difficile interpretare correttamente il tracciato. Abbiamo provato diversi aspetti nel week-end, siamo in una condizione migliore rispetto al 2023 e questo è sicuramente positivo. Dobbiamo ancora aspettare e vedere cosa accadrà domani, siamo convinti che Red Bull abbia del margine rispetto a noi.

Leclerc scatterà secondo nel GP Bahrain 2024

Mercedes chiude al terzo posto

George Russell si è classificato terzo con la prima delle Mercedes. L'ex campione di FIA F2 ha battuto lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) ed il messicano Sergio Perez (Red Bull), rispettivamente quarto e quinto dopo la Q3.

L'inglese ha commentato al termine delle qualifiche del GP Bahrain 2024

Il passo in avanti è stato notevole, il nostro ritmo è obiettivamente buono. Le qualifiche sono andate bene, speriamo di avere un ottimo passo gara nella giornata di domani. Il lavoro svolto al simulatore durante l'inverno sta portando i propri frutti, credo che ci sarà una battaglia ravvicinata alle spalle della Red Bull di Max che nuovamente ha svolto un lavoro eccellente

Luca Pellegrini