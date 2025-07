Sim Racing | ACI GT Royale: RFM eSport campione AM nel finale di Spa

La stagione dell’ACI GT Royale Cup 2025 volge al termine con il settimo e ultimo round in Belgio, dove sull’iconico circuito di Spa-Francorchamps sono stati assegnati i vari titoli piloti e team per la competizione monomarca su Ferrari 296 GT3. Tra i team in lotta ci sono stati anche i nostri partner di RFM eSport, che sono arrivati nelle Ardenne con l’obiettivo di puntare al podio complessivo di classifica con Alfonso Striano (#903) e Davide Bruno (#902) e di conquistare il titolo AM con Vincenzo Occhipinti (#905) insieme a Simone Maggioli (#904).

Il recap della gara di Spa-Francorchamps

Con una griglia molto competitiva, la lotta è serrata già dalla sessione di qualifiche. Nella classe PRO, Davide Bruno non è andato oltre il 13° posto mentre Alfonso Striano, causa penalità antecedente alla tappa di Barcellona, è costretto a partire dai box. Decisamente migliori i risultati in AM dove non solo c’è stata la pole position di classe per Vincenzo Occhipinti (15° tempo complessivo), ma c’è stato anche il suo compagno Simone Maggioli che si è messo subito dietro a lui per firmare un 1-2 RFM eSport nella categoria.

Purtroppo, già al primo giro si complica irrimediabilmente la gara per Maggioli e Bruno: Simone è stato toccato e agganciato in uscita da La Source (curva 1) da Fatalino, mentre Davide è stato protagonista di un testacoda alla curva 13 dopo un contatto con Pinocchio nella bagarre di centro gruppo. I due piloti RFM sono riusciti a ripartire dalle retrovie insieme ad un Striano partito dalla pit-lane ma, dopo altri contatti nel tentativo di rimonta che porterà sia Simone che Davide al ritiro (Striano finirà nono), le speranze della scuderia di Ciliberti di inseguire il terzo posto nella classifica team sono finite.

Se da una parte c’era grande rammarico per quanto successo alla partenza, dall’altra Occhipinti ha dominato la gara degli AM conducendo dall’inizio alla fine con un passo da PRO, ma per il titolo di classe c’era un Augusto Saccoccio che, salito al secondo posto verso le fasi finali della gara, sembrava involato verso la conquista del campionato. Quando tutto sembrava deciso, però, il pilota IS Corse finisce clamorosamente la benzina all’ultimo giro e viene sorpassato da Sala, perdendo così la seconda posizione e permettendo a Vincenzo Occhipinti di diventare Campione AM per soli due punti!

Il trionfo di Occhipinti in AM: “Un’emozione indescrivibile!”

Così la classifica finale è la seguente: Striano e Bruno chiudono al 9° e 13° posto generale (P12 e P14 tra i PRO), mentre Occhipinti conquista il titolo di classe AM chiudendo al 16° posto nella graduatoria overall (P30 generale e P10 di classe per Maggioli). Nella classifica team, invece, RFM eSport rimane al quarto posto con 232 punti, a -28 del Cube Controls Reparto Corse: nonostante ciò, i pensieri dei piloti sono tutti rivolti al trionfo del loro compagno Vincenzo:

Ultima gara della stagione, e portiamo a casa un’altra top 10. Non è stato un campionato semplice, ma chiudere a Spa con una gara solida mi lascia comunque soddisfatto nonostante sia partito dalla pitlane. Ho cercato di evitare rischi e correre pulito. Complimenti a Vincenzo per il titolo AM: se lo è guadagnato tutto sul campo! – Alfonso Striano

Fa male chiudere il campionato così, con un ritiro al terzo giro. Ero partito bene e avevo il passo, ma un contatto mi ha messo fuori. È frustrante, ma nel complesso è stata una stagione in crescita e con tanti segnali positivi. Complimenti a tutto il team e a Occhipinti per il titolo AM: vittoria meritata! – Davide Bruno

Che finale incredibile! Sapevo che tutto si sarebbe giocato all’ultimo giro, e così è stato. Ho spinto al massimo senza commettere errori, e quando ho visto che Saccoccio rallentava per problemi di carburante, ho capito che il sogno era realtà. Vincere la categoria AM all’ultima gara è un’emozione indescrivibile. Grazie al team RFM eSport per il supporto e a tutti quelli che hanno creduto in me! – Vincenzo Occhipinti

Purtroppo oggi non è andata come speravo. Nonostante l'ottima qualifica in P2 degli AM una serie di problemi mi ha portato al ritiro. Mi dispiace chiudere la stagione così, ma faccio i complimenti a Vincenzo per il titolo: è stato impeccabile e se lo merita tutto. Ora ricarichiamo le energie – Simone Maggioli

Ora per il team RFM eSport e i suoi piloti è arrivato il tempo di godersi il meritato riposo estivo e di ricaricare la propria batteria prima di ricominciare la preparazione in vista dei prossimi campionati che partiranno a settembre.

Andrea Mattavelli