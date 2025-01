WEC | Peugeot annuncia gli equipaggi 2025, Varrone con Proton Porsche

Continua lentamente a definirsi l'entry list del FIA World Endurance Championship che scatterà a fine febbraio con l'edizione 2025 della 1812km del Qatar. Peugeot ha confermato la composizione dei propri equipaggi con l'ingresso del debuttante Malthe Jakobsen.

Jakobsen entra in squadra

Come comunicato qualche mese fa, l'ex campione dell'Asian Le Mans Series e vincitore dell'European Le Mans Series in LMP3 nel 2022 è pronto per debuttare a tempo pieno con la Peugeot 9X8 #94 al posto di Nico Mueller.

Il giovane pilota, classe 2003, guiderà con l’ex vincitore della 24h Le Mans Loic Duval, l’ex campione FIA F2 Stoffel Vandoorne, mentre a bordo della gemella #93 spiccano l'ex campione DTM Paul Di Resta, l’ex #1 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship LMP2 Mikkel Jensen ed il due volte vincitore della FIA Formula E Jean-Eric Vergne.

Ricordiamo che in squadra, coinvolto come pilota di riservata, ci sarà anche Théo Pourchaire, pronto per una nuova esperienza nel panorama delle ruote coperte dopo aver vinto la FIA F2 nel 2023 ed aver disputato alcune tappe della NTT IndyCar Series 2024 con Arrows McLaren.

Peugeot pronta per il FIA WEC 2025 Credits: Peugeot

Varrone con Proton Porsche 963

Debutto nel 2025 per Nico Varrone con la Porsche 963 Proton Competition a tempo pieno. Il pilota ufficiale Corvette, ex campione del mondo in LMGTE e vincitore della 24h Le Mans in due occasioni (LMGTE ed LMP2 PRO Am), si appresta per gareggiare per la prima volta nella classe regina in compagnia di Nico Pino e del confermato Neel Jani.

La struttura tedesca annuncerà successivamente chi correrà con le due Ford Mustang GT3 iscritte ancora una volta in LMGT3. Christian Ried, titolare della realtà teutonica, tornerà in azione in LMGT3 in ogni evento con la Mercedes AMG GT3 EVO #61 di Iron Lynx.

L'équipe italiana farà affidamento sicuramente anche su Matteo Cressoni e Claudio Schiavoni, attesi con la gemella #60. Restano da annunciare per l'ex compagine legata a Lamborghini due volti PRO ed un Silver Driver da affiancare a Ried.

Bronze Driver confermati per Akkodis ASP

Akkodis ASP ha nominato i due Bronze Driver che parteciperanno a tutte le prove del FIA WEC. Sulla Lexus #78 ci sarà il romeno Petru Umbrarescu, debuttante nel Mondiale accanto all'ex vincitore della 24h Le Mans José Maria Lopez.

Arnold Robin, invece, tornerà con la vettura #87 insieme al già confermato Ben Barnicoat, parallelamente impegnato anche nell'IMSA WTSC in GTD PRO con Vasser Sullivan Lexus.

Mancano ora all'appello con la compagine transalpina che dal 2024 gareggia accanto al marchio giapponese i due volti Silver. Sicuramente non ci sarà Timur Boguslavskiy, già confermato con una delle due BMW M4 GT3 EVO schierate da WRT.

I colori 2025 di Cadillac Racing

Un totale di cinque Cadillac V. Series-R correranno nel 2025 tra IMSA WeatherTech SportsCar Championship e FIA World Endurance Championship. Nel Mondiale ci sarà come già annunciato Hertz JOTA a supportare il brand americano che nel 2023 e nel 2024 aveva gareggiato con i colori di Chip Ganassi Racing.

Una nuova livrea oro è stata presentata negli scorsi giorni in Francia a Parigi, resta ora da definire la composizione degli equipaggi. Sicuramente, però, saranno della partita Alex Lynn/Earl Bamber/Sébastien Bourdais/Norman Nato/Will Stevens/Jenson Button.

In North America, invece, ci saranno tre unità: due schierate da Wayne Taylor Racing with Andretti ed una targata nuovamente Whelen Engineering (Action Express Racing).

Nel primo caso spiccano Filipe Albuquerque/Ricky Taylor, mentre con la #40 ci saranno Louis Delétraz/Jordan Taylor. Novità, invece, con la terza Cadillac che nelle scorse settimane aveva già confermato Earl Bamber/Jack Aitken full-time.

Ricordiamo che il neozelandese Bamber correrà anche nel FIA WEC e quindi salterà necessariamente la tappa dell'IMSA WTSC in quel di Laguna Seca vista la concomitanza con il round del Mondiale in quel di Spa-Francorchamps.

Luca Pellegrini