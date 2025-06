F4 Italia | Monza, gara-3: Newman Chi chiude al top il weekend

Si è chiuso a Monza il terzo round stagionale dell'Italian F4 Championship, che nell'ultima gara del weekend ha visto il cinese Newman Chi conquistare il gradino più alto del podio. Per il pilota Prema il successo si è concretizzato a poche tornate dalla fine, quando un contatto tra Wheldon e Nakamura-Berta (vincitori delle prime due gare) ha fatto perdere terreno ai due contendenti, favorendo il successo finale di Chi davanti a Sammalisto e Hanna.

F4 Italia a Monza: Chi vince dopo tre Safety Car

La gara è cominciata con un'ottima partenza dalla pole position per il giapponese Kean Nakamura-Berta (Prema Racing), mentre il secondo in griglia, l'americano Sebastian Wheldon (Prema Racing), è stato superato subito dal finlandese Luka Sammalisto (US Racing). A due minuti dall'inizio un contatto tra il tedesco Weiss Elia Luis (Cram Motorsport) e il francese Andrea Charles Dupe (PHM Racing) ha portato alla Safety Car, che ha ricompattato il gruppo neutralizzando l'azione in pista.

Alla ripartenza il cinese Newman Chi (Prema Racing) è riuscito a superare in un colpo solo sia Wheldon che Sammalisto. Ma l'azione di gara è durata di nuovo poco, almeno fino a quando il brasiliano Gabriel Gomez (US Racing) è uscito di pista finendo nella ghiaia. Dopo di lui, un'altra Safety Car: l'ucraino Oleksandr Bondarev (Prema Racing) è stato costretto a ritirarsi dopo essere finito nella ghiaia, mentre è arrivato anche il ritiro per il singaporiano Kabir Anurag (US Racing). Alla ripartenza Nakamura-Berta è scivolato in terza posizione, Whledon in seconda e Chi è diventato leader della gara per la prima volta.

Una terza Safety Car è stata disposta a meno di cinque minuti dalla fine per un'uscita di pista sulla ghiaia dell'australiano Dante Vinci (Van Amersfoort Racing), che ha tenuto la griglia congelata fino all'ultimo giro. Poco prima della ripartenza, un contatto nelle retrovie che ha coinvolto il polacco Aleksander Ruta (Van Amersfoort Racing) ha portato quest'ultimo al ritiro proprio nelle fasi finali.

Un contatto tra Wheldon e Nakamura-Berta ha portato entrambi i piloti Prema a scendere di posizione, chiudendo rispettivamente undicesimo e ventesimo. Il podio è stato quindi completato da Chi al primo posto, Sammalisto al secondo e dal colombiano Salim Hanna (Prema Racing) al terzo. È la prima vittoria per il giovane cinese, che commenta così:

La seconda ripartenza è stata quasi perfetta, sono stato molto contento di questo. Non ho molto da dire perché questa probabilmente è stata la miglior gara della mia vita finora, e farò ancora di meglio in futuro.

Un ottimo risultato anche quello degli italiani: Emanuele Olivieri (R-ACE GP), partito ventesimo, è riuscito a rimontare fino al sesto posto. Francesco Pio Coppola (Technorace Competition), partito trentunesimo, ha chiuso invece quindicesimo; di fianco a lui in griglia di partenza c'era Ludovico Busso (Viola Formula Racing), che ha chiuso diciottesimo.

Classifica Gara-3

La classifica di Gara-3

Dopo un weekend segnato Prema, che vede Nakamura-Berta conservare la leadership in campionato, ora non resta che aspettare il prossimo appuntamento F4 Italia sul Mugello Circuit, in programma dall'11 al 13 luglio.

Lara Amerio