FIA FR World Cup | Qualifying Race: Slater senza rivali

Freddie Slater si impone senza particolari problemi nella Qualifying Race della FIA Formula Regional World Cup. Il britannico ha controllato la scena dal primo all'ultimo passaggio precedendo Mari Boya e l'autore della pole nella giornata di ieri Theophile Naël. 7mo posto in vista di domani per Mattia Colnaghi, 12mo Matteo De Palo.

Slater - Credits: Macau GP

FIA FR World Cup: la partenza perfetta di Slater

Freddie Slater (SJM Theodore PREMA Racing #11) è stato semplicemente il migliore al via. Il britannico ha scavalcato Theophile Naël (KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport #6) allo spegnimento dei semafori ed ha subito allungato riuscendo a conquistare oltre tre secondi i meno di due giri.

Il campione in carica della Formula Regional Europe ha preso il largo su Evan Giltaire (ART Grand Prix #22) , abile nelle concitate fasi iniziziali a superare l'autore della pole che ha dovuto inchinarsi anche a Mari Boya.

Lo spagnolo di KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport #7 ha poi provato ad impensieriere Giltaire per la seconda posizione, mentre Naël ha iniziato a gestire il margine su Taito Kato (ART Grand Prix #23), Enzo Deligny (R-ace GP #5) e Mattia Colnaghi (PHM Racing #19).

Boya - Credits: Macau GP

FIA FR World Cup: Slater senza rivali nel sabato di Macau

Boya, una volta ottenuto il secondo posto a sei giri dalla fine, ha provato a recuperare terreno su Slater. Ottima prestazione in ogni caso per l'iberico, abile a risalire dalla 7ma alla seconda posizione in soli cinque passaggi.

Il giovane #7 dello schieramento non è riuscito a recuperare su Slater, sotto investigazione per aver superato i limite di velocità in corsia dei box durante la procedura di schieramento. Naël ha superato invece Giltaire alla ‘Lisboa’ tornando provvisoriamente in zona podio

Gli ultimi giri non hanno modicato la classifica di una prova che a differenza delle qualifiche è stata esente da interruzioni. Slater ha vinto con margine su Boya, i due si troveranno in prima fila domani per la Main Race del GP di Macao.

Slater - Credits: Macau GP

Terzo Naël davanti al campione Formula Regional Middle East 2025 Giltaire, Kato, Deligny ed il nostro Colnaghi. Il #19 di PHM Racing ha regolato James Egozi (Saintéloc Racing #15) e Rashid Al Dhaheri (SJM Theodore PREMA Racing #12).

12mo invece Matteo De Palo (R-ace GP #2), limitato da una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza per aver ostacolato un rivale nel corso delle qualifiche di ieri.

Domani la Main Race della FIA FR World Cup alle 8.30 italiane, live in diretta sul canale YouTube del Macau GP ed in contemporanea anche su Sky Sport.

Luca Pellegrini