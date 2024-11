WEC | Porsche chiude un 2024 stellare

Porsche ha mancato il titolo costruttori nel FIA World Endurance Championship, ma ha completato un 2024 stellare imponendosi in Hypercar con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer ed in LMGT3 con l’auto #92 Manthey Pure Rxcing di Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler.

Porsche vince su tutti i fronti

Porsche ha aperto il FIA WEC 2024 imponendosi in Qatar in Hypercar ed in GT con la 963 #6 e la 992 GT3-R #92. I risultati sono stati confermati al termine del campionato nella classifica assoluta, un dominio incredibile in entrambe le realtà.

Toyota GR #7 e Ferrari #50 hanno provato a mettere pressione alla Porsche 963 ufficiale #6 nell’epilogo arabo riuscendo in parte nell’obiettivo. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer, campioni automaticamente con un ottavo posto, sono arrivati in 11ma posizione senza mai avere una concreta chance di contendersi le posizioni di vetta.

Una difficile qualifica ha preceduto una 8h del Bahrain scattata in salita con contatto con la Ferrari #50. Il tridente ha poi recuperato terreno nel corso della competizione prima di scendere nuovamente in classifica in seguito ad un’infrazione in regime di FCY. Niente preoccupazione in ogni caso nel box della Porsche #6 vista la prematura uscita di scena della Toyota #7 ed i problemi della Ferrari #50 in seguito ad un contatto con un Alpine in curva 4.

Porsche trionfa nel WEC e non solo

La Porsche 963, al secondo anno di esistenza, ha vinto il titolo FIA WEC in Hypercar tra i piloti a poche settimane dalla conquista del successo nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (piloti, team e costruttori).

La LMDh che ha un telaio Multimatic ha saputo imporsi quest’anno anche nella Rolex 24 at Daytona ad inizio anno oltre a tre prove del FIA WEC (due con la #6 ufficiale ed una con la #12 privata Hertz JOTA). A margine di un 2024 incredibile vi è anche la pole nella 24h Le Mans con il francese Kevin Estre assoluto protagonista.

Ottimi risultati anche in GT nei campionati ACO con l’affermazione nel FIA WEC con Manthey Pure Rxing. La squadra citata ha trionfato nel Mondiale con una prova d’anticipo dopo aver ottenuto a febbraio la classifica dell’Asian Le Mans Series.

Credits: Bonora Agency

Ricordiamo che il brand di Stoccarda ha primeggiato nel 2024 anche nella classe GTD PRO dell’IMSA WTSC grazie all’ottimo lavoro di AO Racing e del giovane tedesco Laurin Heinrich.

Urs Kuratle, Director Factory Motorsport LMDh, ha riportato in una nota:

Congratulazioni ai nostri piloti campioni del mondo sulla Porsche 963 numero 6. Abbiamo vinto tutto nella serie IMSA e ora ci siamo assicurati il ​​nostro primo titolo di campione del mondo con la 963 nel WEC. Sfortunatamente, abbiamo mancato di poco la corona dei costruttori. Complimenti a Toyota, ma l'anno prossimo sarà il nostro turno

Estre e Vanthoor, prima volta con i prototipi

Kevin Estre e Laurens Vanthoor hanno ottenuto in Bahrain il primo titolo con i prototipi. L’ex vincitore della classe GTE PRO ed il belga più volte a segno in GT in tutto il mondo hanno colto il titolo Hypercar dopo un campionato più che mai constante insieme ad André Lotterer. Il tedesco trionfa e nello stesso tempo si appresta per salutare il brand di Stoccarda che ha deciso di modificare le proprie line-up per il 2025.

Estre ha dichiarato in una nota:

Siamo campioni del mondo, abbiamo battuto tutti. Sono più che orgoglioso di far parte di questa fantastica squadra. Siamo stati semplicemente i più forti e costanti per tutto l'anno. A parte la finale, abbiamo sempre tirato fuori il massimo da ogni gara

Non è mancato il parere del belga Vanthoor:

Credo che sia stato uno dei giorni migliori della mia carriera, forse persino di tutta la mia vita! La gara è stata orribile, ma sicuramente tra pochi giorni ci saremo già dimenticati del risultato. Ho già vinto campionati in passato, ma il titolo di campione del mondo è completamente differente.

Menzione speciale anche per Lotterer che in passato si era imposto nel FIA WEC con Audi Sport in LMP1.

È una sensazione incredibile essere un campione del mondo con Porsche! Tuttavia, il giorno della gara è stato davvero duro per noi. Ma ora non importa: abbiamo conquistato il titolo mondiale! Unire le forze con Kévin e Laurens è stato fantastico

Luca Pellegrini