GTWC Europe | Mercedes domina le prove libere di Monza

Primi verdetti a Monza quest’oggi con le due prove libere del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Mercedes, dopo aver controllato i test di ieri, si conferma l’auto da battere, in vetta in entrambi i turni con l’AMG GT3 EVO #17 schierata dal Team GetSpeed.

Mercedes domina nelle libere

Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz hanno ottenuto il best lap nelle prove libere di questa mattina e nelle pre-qualifiche del pomeriggio. In entrambi i casi alle spalle dell’AMG GT3 EVO #17 si è collocata la Mercedes #9 Boutsen VDS.

Oltre metà schieramento resta in meno di un secondo alla vigilia delle importantissime qualifiche di domani in cui contemporaneamente avremo 60 auto contemporaneamente in azione sul tracciato.

Potrebbe non esserci l’Aston Martin #270 Comtoyou Racing, out durante le prove libere di questa mattina all’uscita dell’Ascari con Anthony Potty al volante. L’auto britannica ha causato una delle quattro red flag della mattinata, mentre nel pomeriggio sono state due le interruzioni.

Una è scattata a 4 minuti dalla fine delle pre-qualifiche in seguito ad un impatto contro le barriere di Arthur Leclerc (AF Corse Ferrari #50). Il monegasco ha perso il controllo della 296 GT3 in uscita dalla ‘Parabolica’ finendo contro le barriere.

Le parole dei piloti italiani protagonisti

In occasione del round di Monza è stata effettuata una speciale conferenza stampa con presenti alcuni piloti italiani protagonisti del weekend. Protagonista anche Andrea Bertolini che dopo 25 anni di onorata carriera ha deciso di appendere il casco al chiodo.

Mirko Bortolotti (GRT Grasser Lamborghini #19)

Per me è sempre un onore essere qui, sono oltre 10 anni che partecipo sempre. Vincere non è semplice, ma è sempre speciale farlo in casa. Questo non solo perché sarà l’ultimo evento della Huracan GT3 su questo tracciato

Mattia Drudi (Comtoyou Racing Aston Martin #7)

Correre con Aston Martin è stata una scommessa, l’anno scorso entrare con la EVO è stato indubbiamente non semplice. Rappresentare il risultato di Spa è stato incredibile, teoricamente abbiamo la base per competere e fare bene con la stessa macchina, lo stesso equipaggio ed il medesimo team

Raffaele Marciello (ROWE Racing BMW #98)

Alla fine siamo sempre qui per vincere, vedremo come andranno le qualifiche. Ho corso spesso contro ROWE Racing, ora gareggio con loro. Siamo in un ottimo equipaggio, vedremo come andrà il fine settimana.

Matteo Cairoli (Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes #48)

Sto ancora imparando, negli ultimi tre anni ho fatto diversi cambi di auto. Lo stile di guida si avvicina non si discosta molto dall’AMG GT3 EVO, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. La Mercedes è diversa ovviamente dalle altre auto che ho guidato, ma non è difficilissima da gestire.

Domani le qualifiche e la gara in successione. Come sempre tutto sarà accessibile in diretta sul sito ufficiale oppure sul canale YouTube di riferimento GTWorld.

Da Monza - Luca Pellegrini