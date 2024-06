MotoGP | Pedro Acosta torna "a casa": dal 2025 sarà nel team Factory KTM

In attesa della Sprint Race, al Mugello il paddock si anima con una nuova notizia di mercato: dal 2025 Pedro Acosta sarà un pilota del team Red Bull KTM Factory Racing. L'annuncio è stato dato dalla stessa casa austriaca: il rookie maravilla ha siglato un nuovo accordo pluriennale, che lo vedrà vestire i colori del team ufficiale già a partire dalla prossima stagione.

Una KTM per sognare in grande

In momento particolarmente agitato dal punto di vista delle trattative, ecco dunque che arriva una prima certezza: nel 2025 Pedro Acosta passerà nel team Red Bull KTM Factory Racing. Un annuncio che non sorprende visto l'ottimo inizio di stagione dello spagnolo, che al suo esordio in MotoGP ha subito dimostrato tutto il suo talento. La Casa austriaca, dunque, ha sciolto le riserve e deciso di “riportare a casa” uno dei suoi piloti più promettenti [Acosta è sportivamente cresciuto con KTM, ndr], siglando con lui un accordo pluriennale, di cui non è stata specificata (per ora) l'esatta estensione temporale. Acosta inizierà così la sua quinta stagione nel Motomondiale, la seconda in top class, in sella ad una moto ufficiale, nello specifico una KTM RC16 al fianco di Brad Binder (e con Jack Miller costretto a trovare un'altra moto per il 2025).

Una promozione a tutti gli effetti per el tiburon, che si è ampiamente meritato il passaggio in KTM: in soli sei GP, lo spagnolo è andato a podio in due occasioni [Portimao e Austin, ndr], che diventano quattro se consideriamo anche le Sprint Race [Jerez e Montmelò, ndr]. Una scalata iniziata nel 2020, con la vittoria del titolo nella Red Bull Rookies Cup, a cui è seguito il debutto in Moto3 nel 2021, dove ha conquistato un podio nella gara d'esordio e - soprattutto - il titolo mondiale alla sua prima stagione nel Motomondiale. Nel 2022 c'è stato il passaggio in Moto2, diventato anch'esso terra di conquista per Acosta nel 2023, anno del suo secondo titolo Mondiale. Infine, il 2024 è stato l'anno del suo debutto in MotoGP insieme al team Red Bull GASGAS Tech3 in sella ad una KTM ufficiale. Ora è tempo di guardare al futuro, dove ad attenderlo c'è una squadra ufficiale con cui sognare ancora più in grande.

Le parole di Acosta

Pedro Acosta è dunque pronto a tornare a vestire il colore arancione di KTM; ma prima di fare ciò, ci tiene a ripercorrere la sua storia insieme alla Casa austriaca, a cui è particolarmente legato: “Nel 2020, è stato un sogno quando ho firmato il mio primo contratto con KTM per passare alla Moto3. Non era il momento più facile per me e loro hanno salvato la mia carriera; è stato fantastico fare quel passo verso il team ufficiale e fare tutta questa strada insieme. Ricordo il 2019 e l'evento di selezione per i Rookies; mi sembrava un'ultima possibilità per me, e KTM e Red Bull mi hanno dato un'opportunità. È uno dei ricordi più belli che ho”.

Lo spagnolo ha poi dato il suo punto di vista sulla sua prima stagione in MotoGP, tra emozione e alte aspettative: “È stato facile percepirle: dai media, dagli sponsor, da tutte le persone coinvolte... anche se le persone intorno a me continuavano a dire che era una stagione senza pressione. Non è stato facile affrontare la prima stagione di MotoGP con i risultati che abbiamo ottenuto finora. Siamo sulla buona strada”.

Ora sguardo al futuro, dove lo attende il team Factory: “Per me era importante continuare con KTM, così come vedere l'intero progetto e la nostra storia fino ad oggi e come siamo cresciuti nelle corse. Quindi è bello continuare per il futuro: arrivare in arancione è come tornare a casa. Il modo in cui si sono migliorati negli ultimi anni è anche ciò che mi spinge a rimanere per i prossimi anni”.

Le parole di Guidotti e Beirer

Francesco Guidotti, Team Manager di KTM, ha commentato così il passaggio di Acosta in ufficiale: "Nelle corse non si può mai stare fermi o rallentare e quella di Pedro è una storia rara. Possiamo quasi definirlo un talento generazionale per quello che ha raggiunto finora. È chiaro che ora è uno dei nomi più caldi della MotoGP e per il 2025 sarà interessante lavorare con lui più da vicino. In questo sport gli standard sono altissimi per molti aspetti: le moto, le gomme, le attrezzature e i team, quindi, riuscire a distinguersi così rapidamente è qualcosa di molto speciale. Penso che dobbiamo anche dare credito al suo attuale team nel box accanto [GASGAS Tech3, ndr] per aver dato a Pedro la possibilità di dimostrare ciò che può fare”.



Pit Beirer, Direttore Motorsports KTM, si è espresso così sull'annuncio: “Per noi è un grande piacere annunciare questa notizia. Siamo entusiasti come tutti quando Pedro dimostra la sua velocità e la sua personalità in pista, e sembra che questo ragazzo stia conquistando molti nuovi fan in tutto il mondo. Fin dai primi giorni nella Red Bull MotoGP Rookies Cup abbiamo capito che si trattava di un pilota speciale. Qualcuno che fa le cose in modo diverso e con la mentalità più forte per la sua strada: questo lo rende unico nel mondo della MotoGP e ci dà molta energia e forza per intraprendere questo viaggio con lui insieme ai nostri team e alle nostre moto. Voglio anche menzionare la nostra KTM GP Academy e il lavoro di persone come Aki Ajo con Pedro. È fantastico che resteremo insieme ancora per altri anni. Ha un grande futuro in MotoGP e non vediamo l'ora che arrivi il prossimo anno”.

