GTWC Europe | Calendario 2025: Monza e Misano ancora presenti

In occasione della 24h di Spa, SRO ha confermato il calendario 2025 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Restano dieci le sfide previste come accaduto negli ultimi anni, Monza e Misano Adriatico saranno nuovamente protagonisti rispettivamente con un round endurance ed uno sprint.

Monza si sposta in estate, Misano torna a luglio

La prima prova del 2025 sarà ad aprile in quel del Paul Ricard come quest'anno, mentre Monza avrà una nuova collazione temporale nel fine settimana del 1 giugno. La 24h di Spa che resta collocata nell’ultimo fine settimana di giugno con due settimane di scarto rispetto alla 24h Le Mans ed una dalla 24h del Nurburgring che nuovamente varrà anche come atto dell'Intercontinental GT Challenge. Il quarto round sarà al Nurburgring, l'ultimo è ancora da definire.

La Sprint Cup, invece, inizierà da Brands Hatch a maggio prima di spostarsi a Zandvoort ed a Misano Adriatico che torna in estate come accaduto negli ultimi anni. Esce Hockenheim e Magny-Cours, torna la doppia corsa spagnola con Valencia prima di Barcellona.

La disposizione Endurance e Sprint potrebbe variare, al momento sappiamo infatti le date delle varie manifestazioni, ma non il format che verrà utilizzato negli eventi descritti.

CALENDARIO GTWC EUROPE 2025

Paul Ricard - 12/13 aprile Brands Hatch - 4/5 maggio Zandvoort - 17/18 maggio Monza - - 31/1 giugno 24h Spa - 27/29 giugno Misano Adriatico - 19/20 luglio Nuerburgring - 30/31 agosto Valencia - 20/21 settembre Barcellona - 11/12 ottobre TBC - TBC

Suzuka torna come atto dell'Intercontinental GT Challenge

Suzuka ritrova il proprio posto nel calendario come appuntamento dell'Intercontinental GT Challenge con una sfida da 1000km (sei ore) e quindi non 10h come accaduto prima dell'emergenza sanitaria.

La pista giapponese, ancora da inserire nel calendario, torna quindi nel campionato globale di SRO che nuovamente precederà anche la 12h di Bathurst (febbraio), la 24h del Nurburgring (giugno), la 24h Spa (giugno) e 8h di Indianapolis (ottobre).

Da Spa - Luca Pellegrini