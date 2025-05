GTWC Europe | Zandvoort, gara-2: WRT BMW ritrova il successo

Kelvin van der Linde e Charles Weerts vincono gara-2 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Zandvoort. La coppia di WRT e BMW trionfa in Olanda con una sosta perfetta, Audi e Lamborghini concludono il podio con Sainteloc Racing e Grasser Racing Team.

GTWC Europe Zandvoort: Ferrari parte forte, BMW si conferma ai box

Ferrari ha dominato le qualifiche con Emil Frey Racing, Ben Green #14 e Chris Lulham #69 (Gold Cup) hanno gestito la prima e la seconda piazza in partenza annullando ogni attacco da parte della Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #163 Grasser Racing Team.

Le due Rosse hanno però rimediato una sanzione nei primi secondi per Jump Start. Le due 296 GT3 del team elvetico hanno quindi perso terreno una volta effettuata la sosta obbligatoria, fase decisiva della corsa che ha premiato la BMW M4 GT3 EVO #32 WRT.

La squadra belga è stata nuovamente perfetta ai box, Charles Weerts è balzato al comando beffando Sainteloc Racing Audi #26, GRT Lamborghini #163, Garage 59 McLaren #59 e Winward Racing Mercedes #48.

La BMW #32 ha iniziato a gestire la corsa con un piccolo margine su Ivan Klymenko, leader della classifica in Silver Cup. L'ucraino si è trovato sul podio overall davanti a Luca Engstler #63, Marvin Kirchhöfer #59 e Lucas Auer #48.

Il finale non ha cambiato le carte in tavola, BMW #32 ha ottenuto primo successo nella Sprint Cup con Charles Weerts e Kelvin van der Linde. Secondo trionfo del 2025 per la coppia che ha primeggiato lo scorso mese nella 1000km Le Castellet.

Podio overall per Sainteloc Racing e vittoria in Silver Cup

Lorens Lecertua/Ivan Klymenko (Sainteloc Racing Audi #26) firmano il successo in Silver Cup grazie al secondo posto overall, la compagine transalpina ha preceduto Luca Engstler/Jordan Pepper (GRT-Grasser Racing Team Lamborghini #63).

Garage 59 McLaren #59 e Rutronik Racing Porsche #96 completano nell'ordine la Top5 davanti al secondo ed il terzo classificato in Silver: l'Audi #99 Tresor Attempto Racing di Ezequiel Pérez Companc/Alex Aka e la BMW #992 Paradine Competition di Mex Jensen/Maxime Oosten.

Chris Lulham/Thierry Vermeulen vincono nonostante la già citata penalità in Gold Cup. Emil Frey Racing #69 sorride per la seconda volta in stagione precedendo Sebastian Øgaard/Leonardo Moncini (Tresor Attempto Racing Audi #88) e Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann (AlManar Racing by WRT BMW #777).

In Bronze Cup, invece, il sigillo è stato ottenuto da Dennis Marschall/Dustin Blattner (Kessel Racing Ferrari #74). I due tedeschi si sono imposti nei confronti di Arthur Rougier/Isaac Tutumlu Lopez (CSA Racing McLaren #112) e Gabriele Piana/Rinat Salikhov (Winward Racing Mercedes #81).

Prossimo round della Sprint Cup a luglio a Misano Adriatico, next round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup a Monza tra meno di due settimane (1 giugno).

Luca Pellegrini