MotoGP | GP Qatar: Aprilia non brilla nella notte di Lusail

Il weekend del GP del Qatar di MotoGP è stato un fine settimana complicato per Aprilia. Le difficoltà vanno oltre l'infortunio sostenuto da Jorge Martín. Il nono posto di Marco Bezzecchi sulla pista di Lusail ha messo in evidenza i limiti della RS-GP25.

Aprilia ancora in difficoltà in Qatar

Alla vigilia della stagione, Aprilia si era dimostrata competitiva nei test e sembrava candidata a spezzare il dominio Ducati, nonostante avesse ancora delle difficoltà tecniche da risolvere. L'inizio di stagione, però, è stato tutt'altro che semplice per la casa di Noale. Indubbiamente dover rinunciare al campione del mondo Jorge Martín nei test pre-stagionali e nelle prime gare della stagione ha messo a dura prova Aprilia. In questo inizio di stagione la squadra di Noale sta faticando a trovare il passo per rimanere nelle posizioni di testa. Marco Bezzecchi, pilota Aprilia di punta senza il compagno di squadra, sta svolgendo un lavoro fondamentale per il team italiano. Il #72 ha portato la sua RS-GP in top 10 in tre dei quattro Gran Premi disputati fino a questo momento. Nonostante questo rimangono evidenti le difficoltà di questa moto. La RS-GP25 manca sicuramente di stabilità, come sottolineato più volte dai piloti stessi. Oltre a questo, però, i piloti fanno fatica a trovare il tempo sul giro secco e nelle prime fasi della gara, con gomma nuova, non riescono a portare sorpassi agli avversari.

Marco Bezzecchi, al termine del Gran Premio del Qatar, ha spiegato: “In questa gara ho cercato di tirare fuori il massimo. Rispetto a sabato, abbiamo fatto un piccolo passo in avanti: la moto era più stabile, anche se per ottenere più stabilità dobbiamo rinunciare a un po’ di potenza. Siamo ancora lontani da dove vorremmo essere, ma stiamo facendo passi in avanti e raccogliendo informazioni importanti. Alla fine, abbiamo migliorato nel corso del weekend, quindi bisogna cercare di rimanere positivi. Ovviamente tutti noi vorremmo fare di più, ma a volte ci vuole più tempo". Anche Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, si è espresso sulle difficoltà affrontate a Lusail: “La nostra prestazione in gara non è stata all’altezza delle aspettative. Con Marco continueremo a lavorare per essere più incisivi nelle fasi iniziali della gara e nel time attack”.

Anche Trackhouse fatica in Qatar

Non è stato un weekend semplice neanche per Trackhouse Racing. Nel sabato qatariota, la squadra statunitense ha portato a casa dei punti importanti per il campionato con Ai Ogura. Il pilota giapponese, dopo essersi qualificato in decima posizione, nella Sprint ha chiuso in settima posizione davanti a Francesco Bagnaia, ma staccato di cinque secondi da Fabio Di Giannantonio che lo precedeva. Al termine della giornata Ai Ogura aveva dichiarato di essere soddisfatto della prestazione: “Mi sono divertito molto, soprattutto nella Sprint. Rispetto alla giornata di ieri [venerdì, ndr] abbiamo fatto un grande passo avanti, ed è andata molto meglio. Nella Sprint ho potuto sorpassare molti piloti, penso che molti piloti davanti a me stessero faticando con la gomma Soft”.

Il Gran Premio, però, non è stato altrettanto facile per il team Trackhouse Racing. Nonostante il punto conquistato da Ai Ogura, che in questo inizio di stagione sta sorprendo con la sua performance, è stata una gara abbastanza complicata per il team statunitense, con Raúl Fernández fuori dalla zona punti in diciassettesima posizione.

