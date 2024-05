24h Le Mans | Tutto il programma per l'edizione 2024

Mancano oramai meno di 50 giorni all'edizione 2024 della 24h du Mans, evento unico che si svolgerà nel week-end del 16 giugno. Cresce l'attesa per il quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship, round che seguirà la 6h di Spa-Francorchamps di settimana prossima.

La festa di Le Mans inizia con il Pésage

Dopo il Pésage in centro città ed i test ufficiali, presenti domenica 9 giugno, il week-end inizierà martedì 11 con le prime attività in pista per i media e per tutti i fans che oltre alla sessione d'autografi potranno assistere al ‘Pit Stop Challenge’ che per la prima volta è stato sperimentato nel 2023.

Mercoledì si inizierà a fare sul serio con le prime prove libere della 24h Le Mans e soprattutto le qualifiche (19.00-20.00) che eleggeranno i 24 equipaggi (8 in Hypercar, 8 in LMP2 and 8 in LMGT3) che il giorno seguente si contenderanno le prime posizioni durante l'Hyperpole (giovedì 20.00-20.30).



Sabato alle 16.00 la gara

Venerdì nel pomeriggio è prevista l'apertura della pista ai tifosi ed alle 16.00 la tradizionale parata dei piloti nel centro della città, ultima attività prima di un giorno speciale. La 24h du Mans 2024 inizierà alle 16.00 di sabato dopo la race-2 del Lamborghini Super Trofeo, la seconda prova della Michelin Le Mans Cup (Road to Le Mans) ed il warm-up della mitica maratona francese.

Ferrari, Toyota, Cadillac, Peugeot, Porsche, Alpine, BMW, Isotta Fraschini, Lamborghini sono i marchi presenti ai nastri di partenza, 23 in totale le auto che parteciperanno nella top class contro le 19 che sono regolarmente presenti nel FIA WEC.

Louise Attaque, BigFlo & Oli e Simple Minds sono gli artisti che intratterranno il pubblico in quel di Le Mans durante il fine settimana della 24h che come accaduto nella passata stagione accoglierà oltre 300.000 persone.

Luca Pellegrini