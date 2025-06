CIV | Mugello, Gara 2: Rizzi si ripete, vittorie per Ieraci e Fernández

Il Mugello Circuit si comincia a svuotare: un altro round del Dunlop CIV è giunto al termine, con le classi di contorno che hanno infiammato la pista toscana. Luca Rizzi è l'unico che è riuscito a mantenere la corona presa in Gara 1. Vendetta per Bruno Ieraci dopo la squalifica di ieri, mentre in Moto3 è Beñat Fernández a vincere la volata con Ruda.

Moto3 | Il nuovo Pérez: Fernández vince in volata

Seconda gara e prima vittoria per Beñat Fernández nel Dunlop CIV Moto3 al Mugello. Lo spagnolo di 2WheelsPoliTO è riuscito a vincere la volata con il connazionale Marcos Ruda in una gara dal ritmo tutt'altro che veloce, almeno nella parte centrale. Fernández ha sostituito in maniera più che egregia Vicente Pérez Selfa, attualmente impegnato nel mondiale di categoria. Elia Bartolini non ha saputo reagire al cambio di ritmo da parte degli avversari. Il pilota dell'Esercito ha cercato in tutti i modi di rimanere in lotta per il successo finale, prendendosi diversi rischi che non hanno portato ad un risultato migliore del 3° posto. Il vincitore della prima manche Valentino Sponga si è dovuto accontentare della 4ª posizione finale, vincendo la volata finale con Pablo Olivares. I due compagni di squadra del vincitore, Valentino Casalboni e Daniel Da Lio, hanno lottato per la 7ª posizione finale. Complice il ritiro di Ruda in Gara 1 per un problema tecnico, Bartolini sarà a Vallelunga con la tabella tricolore sulla propria moto.

CIV | Mugello: i risultati di Gara 2

Sportbike | Ieraci si prende la rivincita dopo la squalifica

Gara 1 di Bruno Ieraci si è conclusa con la squalifica al termine della corsa per un'irregolarità di peso. Il pilota Triumph si è rifatto con gli interessi, prendendosi di forza la vittoria in Gara 2 del Dunlop CIV Sportbike. Il tracciato del Mugello ha premiato il pilota CM Racing, bravo a scappare nelle prime frazioni della corsa e a mantenere un vantaggio tale per cui nessuno dei contendenti alla vittoria potesse attaccarlo nelle fasi finali. Una vittoria che ribadisce la differenza tra la tabella tricolore ed il resto della griglia. Sul podio con lui le due Aprilia di Mattia Sorrenti e Paolo Grassia, il vincitore di Gara 1 dopo le squalifiche di Ieraci e Coppola. Proprio Alfonso Coppola è dovuto rimanere fuori dal podio nonostante un'ottima prestazione: alla Bucine il pilota MMP Racing si trovava in seconda posizione, ma andando largo ha perso la volata finale. Top 5 completata da Giacomo Zannoni, arrivato a quasi 10" di distanza con Suzuki.

CIV | Sportbike: i risultati di Gara 2

PreMoto3 | Luca Rizzi è l'unico a fare doppietta

L'unico a completare la doppietta nelle classi di contorno è Luca Rizzi nel Dunlop CIV PreMoto3. La vittoria gli è sfuggita nella Superpole Race del mattino, dove a vincere è stato Aguilar Carballo davanti a Pritelli e Cancellieri. In poche ore i piloti della PreMoto3 hanno dovuto correre due manche in una domenica ricca di impegni e culminata con la volata finale. Rizzi ha sfruttato a pieno la sua corporatura minuta per guadagnare velocità sul dritto finale e beffare Martin Alberto Galiuto. Dopo la penalizzazione di ieri il pilota Angeluss è tornato sul podio davanti allo spagnolo David Peris Bou, al primo piazzamento tra i migliori della carriera. Il leader di classifica Lorenzo Pritelli ha pagato nella lotta per la scia perfetta, classificandosi solo al 5° posto dietro anche al pilota Leopard Academy Kevin Cancellieri. Sesta piazza per Elisabetta Monti, capace di completare diverse tornate in testa.

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 2

Dal Mugello - Valentino Aggio

