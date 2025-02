MotoGP | Shakedown Sepang, Day 3: Quartararo chiude davanti a Miller

Nella mattinata italiana di domenica è andata in archivio anche la terza (e ultima) giornata di Shakedown Test di MotoGP, che fa da preludio ai test ufficiali della classe regina, in programma dal 5 al 7 febbraio, sempre a Sepang. In Malesia, la protagonista è stata ancora una volta Yamaha, questa volta però con Fabio Quartararo, autore del miglior tempo davanti al “collega” di Pramac Jack Miller.

Quartararo svetta su Miller, terzo Aleix Espargarò

A Sepang, complici le temperature non troppo alte, l'ultima giornata di Shakedown ha visto i piloti scendere subito in pista per sfruttare al massimo le condizioni, che in questa stagione possono variare molto velocemente.

Tuttavia, alcuni dei tempi migliori sono stati registrati nel time attack finale, quando le temperature sono tornate a livelli ragionevoli dopo il gran caldo delle ore centrali della giornata. E così ad avere la meglio è stato Fabio Quartararo (Yamaha Factory), unico a scendere sotto il muro dell'1:58, che ha fermato il cronometro in 1:57.794, abbassando di quasi un secondo il miglior tempo di ieri [firmato dal compagno Alex Rins, ndr]. Il francese ha preceduto un'altra Yamaha, quella di un sorprendente Jack Miller, a lungo al comando della classifica virtuale, ma poi secondo con il tempo di 1:58.103 (siglato in mattinata). L'australiano, ora in forza al team Prima Pramac Yamaha, è apparso subito a proprio agio in sella alla M1, consentendo così alla Casa di Iwata - in piena rivoluzione, tecnica e manageriale - di firmare una doppietta al vertice della classifica di questo Shakedown.

Al terzo posto troviamo poi la Honda del tester Aleix Espargarò in 1:58.106 (a soli 3 millesimi da Miller). A seguire, si piazza in quarta posizione l'Aprilia (Trackhouse) del rookie Ai Ogura, ancora una volta ai piedi del podio virtuale, che chiude la giornata con il tempo di 1:58.208, abbassando di oltre 7 decimi il suo miglior crono di ieri (1:58.914). Chiude la top 5 la KTM di Pol Espargarò in 1:58.291, a quasi 5 decimi dal leader di giornata.

Rins arretrato, problemi tecnici per Savadori

Scorrendo la classifica finale dei tempi, in sesta posizione troviamo un altro rookie, Fermin Aldeguer, alle prese con l'adattamento alla Ducati del team Gresini, che abbassa il proprio miglior tempo (siglato ieri) di circa 5 decimi, chiudendo in 1:58.421.

Rispetto a ieri, è apparso più in difficoltà Alex Rins, solamente settimo in 1:58.489, circa 3 decimi più veloce rispetto al suo miglior crono segnato nel Day 2. Alle sue spalle troviamo poi un'altra Yamaha, quella di Miguel Oliveira (Prima Pramac), ottavo in 1:58.256, anche lui arretrato rispetto al compagno di squadra Miller.

Nona piazza per l'altro test rider di KTM, Dani Pedrosa, primo in classifica sopra il muro dell'1:59 (1:59.080) e arretrato di circa 7 decimi dal compagno di marchio P. Espargarò. Chiude la top 10 dell'ultimo giorno di Shakedown la Ducati del tester Michele Pirro, decimo in 1:59.508.

Più sfortunato, invece, Luca Savadori, costretto a fermarsi a bordo pista nel corso della mattinata per un problema tecnico a una delle sue Aprilia, rallentando così il suo piano di lavoro. Nonostante ciò, il tester della Casa di Noale è comunque rientrato in pista per il time attack finale, chiudendo così la giornata con il tempo di 1:59.843, a circa 1.1" dal leader.

MotoGP | I risultati del Day 3 dello Shakedown di Sepang

Pos. Pilota Team Tempo Distacco 1 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP 1:57.794 2 Jack Miller Prima Pramac Yamaha 1:58.103 +0.309 3 Aleix Espargarò Honda HRC Test Team 1:58.106 +0.312 4 Ai Ogura (R) Trackhouse Aprilia 1:58.208 +0.414 5 Pol Espargarò KTM 1:58.291 +0.497 6 Fermin Aldeguer Gresini Racing MotoGP 1:58.421 +0.627 7 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58.489 +0.695 8 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha 1:58.526 +0.732 9 Dani Pedrosa KTM 1:59.080 +1.286 10 Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:59.508 +1.714 11 Lorenzo Savadori Aprilia 1.59.843 +2.049 12 Yamaha Test Rider Yamaha Factory Racing 2.00.115 +2.321 13 Somkiat Chantra (R) Idemitsu Honda LCR 2.00.550 +2.756

Giorgia Guarnieri

