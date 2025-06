FIA F2 | Spielberg, Feature Race: trionfo di Verschoor, podio per Fornaroli

Richard Verschoor si prende vittoria e leadership del campionato FIA Formula 2 2025 nella Feature Race di Spielberg. Si tratta del terzo successo stagionale per il pilota olandese di MP Motorsport che sorpassa in classifica Alex Dunne, secondo al traguardo con Rodin Motorsport mentre il poleman Leonardo Fornaroli conquista sulla monoposto di Invicta Racing un altro importante podio per la sua classifica dopo una gara molto combattuta e a tratti sofferta.

Verschoor sorpassa Dunne in classifica, Fornaroli terzo

Nonostante la pole position e i primi 8 giri condotti, Fornaroli ha subito l’undercut di Verschoor dopo la sosta e la difficoltà nell’"accendere" la mescola Soft che gli ha fatto perdere anche altre posizioni su chi aveva deciso di fermarsi prima. Da lì in poi Richard ha preso il controllo della situazione ed è riuscito a portare la MP Motorsport ad una importante vittoria nonostante l’arrivo da dietro di un Dunne che, fermatosi prima, ha guadagnato molte posizioni dopo essere partito ottavo.

Prova di grande sostanza per l’irlandese di Rodin Motorsport che però, nel post gara, è stato messo sotto investigazione per il contatto con Martì in curva 4. Per Fornaroli, invece, rimane la lotta per il podio con Martì e Martins: nonostante un passo gara non proprio eccelso con la Soft, il pilota italiano di Invicta Racing riesce a prendersi nel finale il terzo posto grazie al tamponamento di Pepe su Victor nel tentativo d’attacco in curva 4 e allo spettacolare sorpasso fatto da Leo all’esterno di curva 5 sullo spagnolo di Campos Racing.

Prema felice a metà: Montoya in top 5, Minì col motore KO

Marti non riesce nemmeno a conservare il quarto posto della bandiera a scacchi, in quanto la penalità decisa dai commissari di 10 secondi per il contatto con Martins lo relega al settimo posto finale. A giovarne è soprattutto un Sebastian Montoya che con la sua Prema sfrutta meglio di tutti la strategia alternativa (Soft→Supersoft) e rimonta fino a piazzarsi nella top 5. Dietro al colombiano sorride anche Luke Browning (Hitech TGR) che col sesto posto limita i danni in classifica dopo essere partito 17°.

Ottava posizione per uno sfortunato Victor Martins (ART Grand Prix) mentre Roman Stanek (Invicta Racing) e Dino Beganovic (Hitech TGR) completa la top 10. Sfortunatissimo Gabriele Minì, con il palermitano che conclude la gara al primo giro dopo lo scoppio del motore sulla sua Prema. Insieme a lui si sono ritirati per noie meccaniche anche Miyata, Cordeel e Shields, mentre c’è da segnalare all’ultimo giro un contatto tra Arvid Lindblad e Oliver Goethe che ha portato quest’ultimo a rischiare dopo il decollo della sua MP Motorsport sul cordolo di curva 3.

Credits: FIA

CLASSIFICA PILOTI: Verschoor 114, Dunne 108, Crawford 85, Fornaroli 83, Browning 81

CLASSIFICA TEAM: Campos 144, MP Motorsport 126, Hitech 111, Rodin 110, DAMS 106

Il campionato FIA Formula 2 2025 riprenderà subito il prossimo weekend con il round di Silverstone, nello stesso fine settimana del GP Gran Bretagna.

Andrea Mattavelli