ACI GT | Tamburini torna in Italia con Ferrari e EasyRace

Tante novità in queste settimane che precedono la prima sfida del campionato ACI GT Endurance a Misano, tra cui il ritorno di Carlo Tamburini nella serie tricolore con la Ferrari 296 GT3 del team padovano. Svelati anche i membri degli equipaggi di Imperiale Racing e Tresor Attempto Racing, per una sfida che si preannuncia ricca di emozioni e sfide intensissime.

Tamburini e EasyRace: binomio che punta al titolo

Il nome di Carlo Tamburini non è certo nuovo negli ambienti del Gran Turismo di casa nostra. Il pilota classe 2005 ha conquistato il titolo di vicecampione Endurance GT3 Pro-Am nel 2023 con Ceccato Racing e la BMW M4, ed è reduce dalla seconda posizione nel campionato europeo GT2 con Maserati. Nel 2025, Tamburini ha scelto di puntare ancora una volta sulla serie di durata targata ACI, al volante, questa volta, della Ferrari 296 GT3 preparata dal team EasyRace. Al suo fianco, troverà ancora Leonardo Gorini, con il quale ha condiviso l’avventura europea della passata stagione, e Luigi Coluccio, che nel 2022 ha ottenuto proprio con EasyRace il titolo di campione nella Sprint Cup. Un trio di tutto rispetto, che ha certamente le carte in regola per lottare per il titolo.

Dopo un’esperienza internazionale di successo nella scorsa stagione. Sono contento di tornare nel GT Italiano, sento di essere cresciuto come pilota ed è giusto confrontarsi con avversari di alto livello nella gara di 3 ore, sfida interessante che regalerà emozioni anche al pubblico. Nel 2023 sono salito sul podio assoluto GT3 sia nella serie Sprint che in quella Endurance, oltre ad avere ottenuto diverse vittorie di classe, quindi ho bei ricordi in questo campionato che nell’ultimo periodo si è dimostrato in forte crescita. Il primo test con la 296 è stato senza dubbio soddisfacente, la vettura è fantastica in tutti i suoi dettagli tecnici e correre con una Ferrari in GT3 è sicuramente un valore aggiunto sotto molti punti di vista. Anche il feeling con i miei compagni di abitacolo è super positivo: Leonardo lo conosco dallo scorso anno, mentre Luigi ha già raccolto risultati importanti in passato, quindi penso che potremo puntare al podio nella competitiva classe Pro-Am. Sicuramente in gara sarà fondamentale gestire al meglio la strategia, anche per essere nelle prime posizioni per guadagnare i punti che saranno assegnati al 100esimo minuto.

Imperiale a due punte nella Sprint, attenzione anche a Tresor

Consolidando la propria collaborazione con Lamborghini, Imperiale Racing ha confermato la propria partecipazione al Campionato Italiano GT. Nella Sprint, sono già due gli equipaggi confermati al volante delle Huracàn Evo2 della Casa del toro di Sant’Agata Bolognese, che regaleranno come sempre spettacolo ed emozioni. L’equipaggio PRO sarà composto dagli statunitensi Philipp Denes, già protagonista negli autodromi di casa nostra, e Alexander Bowen, giovanissimo e velocissimo. In Pro-Am, invece, a dare battaglia saranno Alessandro Tarabini e il driver di Hong-Kong Edgar Lau.

La Huracàn Evo2 in azione a Monza nel corso della passata stagione

La sfida per i campionati ACI GT è stata raccolta anche da Tresor Attempto Racing, dopo un buon 2024. Il team affronterà sia le gare Sprint che Endurance con due Audi R8 LMS GT3 Evo II. Nell’Endurance, l’equipaggio PRO sarà composto da Fabio Rauer, Rocco Mazzola e Riccardo Cazzaniga, mentre in Pro-Am toccherà ad Alberto Clementi Pisani, Marco Cassarà e Alberto Di Folco difendere i colori della casa di Ingolstadt. Per Di Folco si tratterà certamente di una sfida importante, dopo tanti anni passati alla guida della Lamborghini Huracàn. Rauer/Mazzola e Clementi Pisani/Cassarà saranno invece gli equipaggi designati per la Sprint. Le operazioni in pista saranno guidate dal nuovo team principal Ferdinando Geri, che non vede l’ora di iniziare la nuova stagione.

Sono onorato di poter ricoprire il ruolo di Team Principal per la sfida cruciale nel Campionato Italiano Gran Turismo e di poterlo fare per la prima volta proprio nella stagione 2025 che si preannuncia ricca di novità per Tresor Attempto Racingp. Si tratta di una delle piattaforme più interessanti e competitive nel panorama GT, e siamo felici di confermare la nostra presenza anche per il 2025. Abbiamo costruito una line-up che rispecchia la filosofia Tresor: crescere insieme, puntare in alto, valorizzare i giovani e contare sull’esperienza di chi ha già dimostrato il proprio valore. Il livello sarà alto, ma siamo pronti ad affrontare la stagione con determinazione e spirito di squadra.

Nicola Saglia