GTWC Europe | 67 auto presenti al centenario della 24h di Spa

SRO ha comunicato che saranno 67 le auto che parteciperanno al centenario della CrowdStrike 24 Hours of Spa, evento più importante per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell'Intercontinental GT Challenge.

67 auto alla 24h Spa

Sono 240 i piloti presenti nell'entry list definitiva rappresentanti nove case costruttrici. Ford raggiunge i più importanti marchi europei, ben 24 vetture compariranno nella categoria PRO.

Come accade nel GTWC Europe vi saranno delle classi riservate alla classe Gold, Silver, Bronze oltre alla PRO Am che esclusivamente tornerà per la maratona belga, round che commenteremo nell'ultimo week-end di giugno.

BMW ha vinto nella passata stagione con ROWE Racing, le due realtà tedesche torneranno della partita anche quest'anno. Ricordiamo che il binomio citato è provvisoriamente in vetta al GTWC Europe grazie all'affermazione ottenuta a Le Castellet con Dan Harper/Max Hesse/Augusto Farfus.

La 24h Spa sarà il terzo atto dell'Intercontinental GT Challenge, serie globale di SRO che settimana prossima disputerà per la prima volta una tappa in Germania nella mitica location del Nuerburgring.

Test in Belgio, tutti già in pista!

Dopo Misano ed il secondo round del GTWC Europe Sprint Cup, il più importante campionato continentale riservato alle GT3 si è già spostato nelle Ardenne per due intensi giorni di test in vista della competizione più importante dell'anno.

Le squadre saranno in azione anche nella giornata di domani, l'ultima sessione cronometrata a Spa prima delle prove libere e delle qualifiche che sono indette per l'ultimo fine settimana di giugno.

Il Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli, il GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club ed il McLaren Trophy Europe saranno da supporto alla 24h di Spa che avrà anche in azione le auto storiche di Peter Auto.

Luca Pellegrini