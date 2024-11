FIA GT World Cup | Marciello per il tris, Lamborghini e Ferrari presenti

Cresce l’attesa per l’edizione 2024 della FIA GT World Cup. Saranno ben 23 le auto presenti in pista sul Guia Circuit di Macau, un entry list stellare con alcuni dei migliori interpreti delle ruote coperte pronti a sfidarsi in una delle piste non permanenti più difficili al mondo.

Dal 2008 ad oggi si è sempre corsa una competizione riservata alle GT a Macau. Dal 2015 si tiene annualmente la ‘Coppa del Mondo GT’ che per le note vicende legate all’emergenza sanitaria COVID-19 non si è disputata nel 2020, 2021 e nel 2022.

Tutti i migliori presenti

Raffaele Marciello è l’unico della storia a vantare due affermazioni nella FIA GT World Cup. L’elvetico condivide un posto nell’albo d’oro anche con Edoardo Mortara (2017), Maro Engel (2015), Laurens Vanthoor (2016) ed Augusto Farfus (2018).

Marciello tornerà in azione non con Mercedes, ma per la prima volta a bordo della BMW M4 GT3 #1 di TORO RACING powered by MCG BMW, mentre Mr. Macau Mortara guiderà la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #63 SJM VSR Theodore Racing. Ricordiamo che quest’ultimo è l’unico nella storia ad aver primeggiato per ben quattro volte (tre con Audi ed una con Mercedes) in GT e per due occasioni anche in monoposto.

Il campione 2024 del FIA World Endurance Championship in Hypercar Laurens Vanthoor ritroverà la Porsche 911 GT3 R (992) #25 Absolute Racing, mentre il veterano Augusto Farfus è atteso con Team KRC BMW #89. Non cambia neanche neanche il campione 2024 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup Maro Engel (Mercedes-AMG Team GMR #130), vincitore per ben tre volte a Macau tra 2014-2015-2022.

Marciello nella FIA GT World Cup 2023 - Foto. Macau GP

WRT torna con BMW, Lamborghini e Ferrari all’assalto

Oltre a Marciello ed a Farfus, BMW Motorsport farà affidamento sull’ex vincitore del DTM Sheldon van der Linde e sull’ex campione del GTWC Europe Sprint Cup Dries Vanthoor. La coppia è attesa con il Team WRT che per il secondo anno consecutivo sarà ai nastri di partenza con almeno una BMW M4 GT3.

Lamborghini, invece, scommette sul già citato Mortara che condividerà il box con il nostro Matteo Cairoli. Seconda occasione a Macau per il comasco che l’anno scorso si mise subito in mostra con Porsche Motorsport. In pista ritroveremo anche il campione 2024 GTWC Europe Sprint Gold Cup Luca Engslter con un’Huracan GT3 schierata da LIQUI MOLY Team Engstler.

Attenzione ovviamente anche a Ferrari che per la prima volta avrà ben tre 296 GT3 con tre piloti ufficiali. Il vincitore della Rolex 24 at Daytona in GTD PRO Daniel Serra ed il cinese regolarmente impegnato nel FIA WEC Yifei Ye guideranno con 和諧賽車 Harmony Racing, mentre il vincitore della 24h Le Mans 2024 Antonio Fuoco è atteso con la Rossa #83 targata AF Corse.

Foto. Macau GP

Altri piloti da tenere in considerazione per la FIA GT World Cup 2024

Il campione DTM 2023 Thomas Preining si appresta per la seconda avventura sul Guia Circuit con Origine Motorsport Porsche #4, mentre è da segnalare il ritorno dell'andorrano ex vincitore del GTWC Europe Endurance Jules Gounon e dello spagnolo ex vincitore della 24h Spa Daniel Juncadella, entrambi iscritti con i colori di Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing.

Il veterano campione 2024 nell'International GT Open Christopher Haase (Phantom Global Racing Audi #33) e l’ex campione ADAC GT Masters Ricardo Feller (FAW Audi Sport Asia Racing Team Audi #36) rappresenteranno Audi Sport in un evento che segna il debutto nella FIA GT World Cup anche per il campione 2024 IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD PRO Laurin Heinrich (Schumacher CLRT).

Tra i nomi interessanti nell’entry list attenzione anche all’estone Ralf Aron (TORO Racing Mercedes #7), l’ex campione European Le Mans Series in LMGTE Alessio Picariello (Absolute Racing Porsche #911) ed il campione 2024 GTWC Asia Ye Hongli (Origine Motorsport Porsche #566).

Come sempre sarà un fine settimana particolare per quanto riguarda la FIA GT World Cup con due turni di libere al giovedì, le qualifiche il venerdì e la gara di qualifica al sabato. Domenica, invece, la decisiva Main Race.

Luca Pellegrini