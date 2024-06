F1 | Alpine e Ocon, ufficiale l’addio a fine 2024

Esteban Ocon e l'Alpine si lasceranno al termine della stagione 2024. Una notizia che era nell'aria già da diverse settimane e che conferma quanto era già trapelato nei giorni successivi al GP Monaco, in cui il pilota transalpino era stato protagonista di un incidente nel corso del primo giro con il compagno di scuderia Pierre Gasly

UN BINOMIO DURATO CINQUE ANNI

Quello in corso sarà la quinta, e ultima stagione, con i colori dell'Alpine per Esteban Ocon. Un rapporto cominciato nel 2020 e culminato, tra alti e bassi, con la vittoria (la prima e fin qui unica) del 27enne francese membro dell'Academy Mercedes, tra prestazioni consistenti e continue, ma anche qualche passaggio a vuoto e tensioni con i propri compagni di scuderia (Alonso e Gasly su tutti). Non ultimo, il recente episodio di Montecarlo dove una manovra azzardata e senza senso di Ocon ha seriamente messo a rischio la possibilità di ingresso in zona punti della scuderia transalpina oltre a causare il ritiro proprio del #31. Una circostanza che ha messo una pietra tombale sulle già esigue possibilità di proseguire il rapporto di collaborazione.

QUALE FUTURO PER ESTEBAN?

Il focus, ovviamente, si sposta su quale sarà il futuro di Ocon. Con i sedili 2025 praticamente confermati per ciò che concerne i top team, non sono moltissime le possibilità di un volante per il francese. Una di queste potrebbe essere rappresentata dalla Mercedes che, in attesa di Verstappen, potrebbe decidere di puntare su un pilota esperto ed affidabile aspettando l'ulteriore crescita di Kimi Antonelli che potrebbe essere lasciato per un'altra stagione in F2 prima del salto nel Circus nel 2026. In caso di mancato sedile per il prossimo anno, l'alternativa potrebbe rispondere al nome di Audi che, dopo aver ingaggiato Nico Hulkenberg, potrebbe puntare su un altro profilo di esperienza come il francese. Eventualità che, per il momento, non toccano Il transalpino che rimane concentrato sul proseguo della stagione, come da lui stesso dichiarato nel comunicato congiunto con l'Alpine

È stato un periodo importante della mia vita correre in questa squadra di Formula 1. Anche se sono qui da cinque anni come pilota a tempo pieno, la mia carriera professionale è iniziata a Enstone quando ero un adolescente, quindi sarà sempre un posto speciale per me. Abbiamo vissuto insieme momenti bellissimi, ma anche momenti difficili, e sono certamente grato a tutti i membri della squadra per questi momenti memorabili. Annuncerò i miei progetti molto presto ma, nel frattempo, la mia attenzione è tutta rivolta ai risultati in pista per questa squadra e al successo nel resto della stagione

CHI NEL 2025 CON ALPINE?

Focus a cui fa riferimento anche il Team Principal della scuderia francese Bruno Famin nel ringraziare il pilota transalpino

Vorremmo innanzitutto ringraziare Esteban per il suo impegno nella squadra negli ultimi cinque anni“, ha aggiunto il team principal Bruno Famin. “Durante questo periodo, abbiamo vissuto insieme alcuni momenti fantastici, il più bello dei quali è stato il Gran Premio d’Ungheria del 2021 con una memorabile vittoria in gara. Abbiamo ancora 16 gare da completare nel 2024, con un obiettivo chiaro: continuare a lavorare instancabilmente come squadra per ottenere i migliori risultati in pista. Auguriamo a Esteban il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera di pilota, quando arriverà quel momento

Con il mancato rinnovo di Esteban Ocon da parte dell'Alpine sarà interessante capire anche chi potrà prendere il suo posto nel 2025. La scarsa competitività della vettura, unito ad una profonda ristrutturazione tecnica della scuderia, impediscono di pensare a nomi altisonanti per il sedile della prossima stagione, con delle soluzioni interne che sarebbero al vaglio della dirigenza francese e che rispondono al nome di Mick Schumacher e Jack Dohan. Per il tedesco, entrato nel mondo Alpine tramite il programma Hypercar, sarebbe un ritorno nel Circus dopo l'esperienza maturata in Haas, mentre per il giovane figlio d'arte sarebbe un debutto assoluto.

