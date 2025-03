F1 | GP Australia, FP3: Piastri precede Russell e Verstappen, 4° Leclerc

Oscar Piastri ottiene il giro veloce nella FP3 del GP Australia 2025, prima tappa del Mondiale F1. L'australiano di McLaren svetta nella classifica dei tempi in 1.15.921 davanti alla Mercedes di George Russell e la Red Bull di Max Verstappen, entrambi a meno di 1 decimo dalla vetta.

GP Australia, FP3: quattro auto in lotta a Melbourne

McLaren, Mercedes, Red Bull ed anche Ferrari, in quarta piazza nella FP3 con Charles Leclerc, si contendono la prima casella dello schieramento in Australia a Melbourne.

Il marchio di Woking resta davanti a tutti, ma il margine è minimo sulla concorrenza dopo l'ultima simulazione di qualifica in vista della battaglia contro il cronometro per l'assegnazione della pole position.

Il padrone di casa Piastri ha fatto la differenza nel finale battendo di 39 millesimi Russell e di 81 Verstappen, unico a non disputare l'ultimo giro lanciato in seguito ad un piccolo errore nel terzo settore.

Leclerc chiude quarto a +267 millesimi dalla vetta, il monegasco ha battuto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams) ed il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Yuki Tsunoda (VISA RB) e Lando Norris (McLaren) completano nell'ordine la Top10 al termine di un turno segnato da una bandiera rossa nei primi minuti in seguito ad un testacoda di in curva 13 di Oliver Bearman (Haas). Il britannico, fermo ieri contro le barriere durante la FP1, non inizia nel migliore dei modi l'importante day-2 australiano commettendo un piccolo errore in frenata.

Chi conquisterà la pole?

Appuntamento tra poche ore alle 6:00 italiane per la disputa delle prime qualifiche del Mondiale. Quattro monoposto sono in contesa per la prima fila in quel di Melbourne che finalmente torna ad accogliere l'opening round della massima formula.

Ottimi segnali da parte della Williams che facilmente agguanta la Top10, mentre dobbiamo scendere nella parte bassa della classifica per trovare le due Alpine e le due Aston Martin. Niente giri, invece, per la Red Bull #30 di Liam Lawson, fermo per tutto il turno in seguito ad un problema nell'area della Power Unit.

Luca Pellegrini