IGTC | 24h Nürburgring: Porsche in pole con Estre

Kevin Estre regala alla Porsche #911 Manthey EMA la pole position per la 53ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Il francese si impone contro il cronometro dominando la scena, Porsche svetta su Ferrari e Mercedes.

Estre regna nelle qualifiche della 24h Nürburgring

L'ex vincitore della 24h del Ring, secondo classificato a Le Mans settimana scorsa, ha primeggiato con 1 secondo di scarto nei confronti di Thomas Neubauer e di Maro Engel, rispettivamente in azione con la Ferrari 296 GT3 #45 Realize Kondo Racing with Rinaldi e la Mercedes AMG GT3 EVO #14 GetSpeed.

La coppia ha battuto la Porsche #34 Falken Motorsports di Nico Menzel e la Lamborghini #27 ABT affidata al sempre competitivo Mirko Bortolotti.

Niente da fare per Marcus Winkelhock (Scherer Sport PHX Audi #1). La compagine tedesca, dopo il giro veloce nella Q1 e nella Q2 con Christopher Haase, ha dovuto accontentarsi della sesta casella overall davanti a Luca Engstler (ABT Lamborghini #28), Christian Krognes (Walkenhorst Motorsport Aston Martin #35), Dan Arrows (Black Falcon Porsche #48) ed Adam Christodoulou (GetSpeed Mercedes #18).

Out dalla lotta per la prima posizione la BMW M4 GT3 EVO #98 ROWE Racing di Augusto Farfus/Kelvin van der Linde/Raffaele Marciello/Jesse Krohn. Il team tedesco sarà l'unico a rappresentare il marchio bavarese in SP9 (GT3) vista la scomoda concomitanza con la 6h del Glen valida per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Che botta per Vanthoor!

Non correrà domani la Porsche 992 GT3-R #16 schierata da Scherer Sport PHX. L'auto di Patric Niederhauser, Ricardo Feller, Patrick Pilet e Laurens Vanthoor è finita violentemente contro le barriere nel corso del primo giro della Top Qualy.

Il belga, al volante dopo l'incredibile giro di ieri sera che ha permesso alla Porsche #16 di accedere alla lotta per la pole, è finito contro le barriere di Aremberg dopo aver perso il controllo della propria auto a Schwedenkreuz.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il vincitore della Rolex 24 at Daytona e della 12h Sebring 2025. I commissari hanno dovuto intervenire con una bandiera rossa ed hanno impiegato ben due ore per ripristinare la sicurezza dell'Inferno Verde in vista del singolo giro della Top Qualy.

La Porsche #16, in crisi nella Q1 per un problema all'albero della trasmissione, è stata ufficialmente tolta dalla griglia di partenza. Scherer Sport PHX avrà quindi in azione la singola Audi R8 LMS GT3 EVO II #1, al top lo scorso anno.

Domani alle 16.30 il via della 53ma edizione della 24h Nürburgring.

