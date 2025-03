MotoGP | GP Americhe, Sprint: Márquez domina ad Austin

Anche ad Austin si confermano i valori in campo già visti nelle prime due tappe del Mondiale 2025 con Ducati dominatrice incontrastata e con Marc Márquez dominatore assoluto con la moto ufficiale. Lo spagnolo, che così torna a vincere ad Austin per la prima volta dal 2021 – in attesa della gara lunga di domani (che scatterà alle 21) – chiudendo davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia per la quarta volta in cinque occasioni.

Márquez rischia all’inizio ma gestisce

Il primo giro della Sprint è stato il momento chiave per delineare la classifica tra i primi 3, con Bagnaia che è scattato benissimo dalla quinta posizione, uscendo al comando da curva 1 prima di farsi superare da Márquez prima dello snake.

Tra i due, con Alex Márquez come terzo incomodo, si scatena un duello breve ma intenso che si esaurisce alla fine del primo giro, dopo il grossissimo rischio preso dal #93 in curva 17 quando una perdita del posteriore ha rischiato di scaricarlo pericolosamente a terra, facendogli momentaneamente perdere la leadership a vantaggio di Alex e di Pecco.

Leadership poi recuperata e mai più persa fino alla fine, con Alex Márquez che ha gestito senza troppi problemi il secondo posto e con Bagnaia che ha, a sua volta, gestito la terza posizione, dovendo difendersi da Quartararo (anch'egli autore di una partenza eccezionale) nei primi giri di gara, prima della perdita d’anteriore che il francese della Yamaha ha dovuto recuperare, perdendo tempo e ritrovandosi a giocarsi il quarto posto con i due piloti della VR46. Piloti della VR46 che chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto, con Di Giannantonio ai piedi del podio ma a oltre 6” da Bagnaia e con Morbidelli ottimo quinto, davanti a Quartararo.

Pacchetto di mischia a centro gruppo: Bez fuori dai punti

A centro gruppo la lotta di mischia la vince Pedro Acosta, settimo al traguardo davanti a Luca Marini, che consolida l’ottimo settimo posto ottenuto in qualifica, e a Ai Ogura, ultima moto a punti. Fuori dai punti invece Marco Bezzecchi, 10° a 8 decimi da Ogura, seguito da molto vicino da Aldeguer e da Binder. 13° Enea Bastianini, mentre chiude ultimo Lorenzo Savadori, che nel finale ha anche visto assegnato un Long Lap Penalty per shortcut. Ritirati Viñales e Mir, con il secondo caduto mentre si trovava in zona punti.

La classifica

Credits: MotoGP

La classifica del Mondiale vede Marc Márquez restare primo a punteggio pieno a quota 86 punti, davanti al fratello Alex (a -19 dalla vetta) e a Bagnaia, che sinora non è riuscito a fare meglio della terza posizione e che paga 36 punti dal compagno di squadra. Domani prevista alle 21 ora italiana la partenza del GP delle Americhe che durerà 20 giri: diretta testuale prevista su LiveGP.it.

Mattia Fundarò