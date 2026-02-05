MotoGP | Test Sepang, Day 3: Alex Marquez in testa, torna in pista Yamaha

Nell'ultima giornata di questa prima settimana di test pre stagionali MotoGP sul circuito di Sepang, è Alex Marquez il più veloce dei piloti in pista, seguito da Marco Bezzecchi e da Fabio di Giannantonio. Una Ducati che nel Day 3 è sembrata ripartire da quello che ha lasciato l'anno scorso.In pista si è rivista anche la Yamaha, tornata in azione dopo i problemi tecnici che l’avevano costretta al forfait nella giornata di ieri

Alex Marquez migliore di giornata, insegue Aprilia

l Day 3 dei test pre-stagionali a Sepang è stato senza dubbio nel segno della Ducati: la casa italiana ha confermato la sua forza piazzando il maggior numero di piloti nella top ten. Primo fra tutti Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) che ha chiuso in 1:56.402, con alle sue spalle Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), l'unico in grado di mettersi in mezzo al dominio Ducati di questa giornata. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), tallonato dalle due Ducati ufficiali di Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Il campione in carica è stato protagonista di una scivolata nel corso della mattinata, ma ha svolto regolarmente il programma previsto. Bagnaia invece, così come i fratelli Marquez, ha compiuto una simulazione incoraggiante di gara Sprint. Per Aprilia invece è continuato il lavoro di sviluppo di aereodinamica visto nella giornata di ieri, che sembra aver dato segnali positivi.

Top ten anche per KTM e Honda, si rivede Yamaha

Scoorendo la classifica dei tempi, troviamo l'ultima Ducati di Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) con il sesto tempo, con Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) e Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) subito alle sue spalle. Joan Mir (Castrol Honda Racing) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) chiudono invece la top ten, racchiusi in pochi decimi. Lavoro comparativo e di sviluppo per KTM, mentre Fernandez ha dimostrato la bontà del progetto Aprilia anche nel team satellite. Passo indietro nel Day 3 per la Honda, che però ha potuto archiviare questi test con soddisfazione grazie ai progressi tecnici evidenziati in pista

Nella giornata di oggi è tornata in pista anche Yamaha. La Casa giapponese ha risolto i problemi riscontrati nel Day 1 sulla moto di Quartararo e ha potuto così completare l'ultima sessione di test. Non una situazione rosea per la squadra, che ha visto il nuovo progetto della M1 V4 cominciare con qualche difficoltà, in aggiunta all'infortunio alla mano del pilota transalpino.

Credits: MotoGP

La top ten dei test Sepang day 3

Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) 1:56.402 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.124 Fabio di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.383 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +0.387 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.527 Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.728 Raul Frenandez (Trackhouse MotoGP Team) +0.843 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.851 Joan Mir (Castrol Honda Racing) +0.866 Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +0.888

Piloti e team avranno ancora a disposizione due giorni di test sul circuito di Buriram in Thailandia, precisamente il 21 e 22 Febbraio, prima di fare sul serio con la prima gara della stagione.

Federica Passoni