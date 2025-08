NASCAR | Iowa: Byron ritrova la vittoria

William Byron torna ad imporsi nella NASCAR Cup Series 2025. Il #24 di Hendrick Motorsports Chevrolet svetta nell'Iowa Corn 350 Powered by Ethanol gestendo alla perfezione fino alla bandiera a scacchi il poco carburante rimasto.

NASCAR Iowa: Byron torna a sorridere

La strategia, rischiosa, ha premiato il nativo di Charlotte che ha ottenuto la prima gioia in carriera in Iowa, la 15ma in carriera. L'americano ottiene il secondo successo della stagione i corso, non si imponeva dalla Daytona 500 dello scorso febbraio.

Byron ha condotto le danze nei giri conclusivi non lasciando scampo al ritorno della Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing di Chase Briscoe. L'autore della pole non è riuscito a tornare su Byron, perfetto durante l'intero ultimo stint.

Terzo posto dopo aver vinto entrambe le Stage per Brad Keselowski (Solomon Plumbing Ford #6) davanti a Ryan Blaney (Wabash Ford #12), Ryan Blaney (Mohawk Northeast Inc. Ford #12), Bubba Wallace (Alltroo Toyota #23) ed Alex Bowman (Ally Chevrolet #48).

Pochi aggiornamenti sul fronte Playoffs

Dopo 350 giri in Iowa e ben 12 caution, non cambia molto la situazione dei Playoffs a poche settimane dal Round of 16 che scatterà ufficialmente da Darlington ad inizio settembre con la tradizionale Southern 500.

Tyler Reddick, Alex Bowman e Chris Buescher sono all'interno dei Playoffs grazie ai punti ottenuti da Daytona ad oggi, mentre restano virtualmente out Ryan Preece, Kyle Busch e Ty Gibbs.

La situazione può cambiare velocemente settimana prossima con l'avvincente round di Watkins Glen, un'occasione per molti prima di Richmond e della finale della regular season in quel di Daytona.

L'uomo da battere tra sette giorni sarà in ogni caso Shane van Gisbergen (Trackhouse Racing Chevrolet #88), dominatore delle ultime tre prove disputate su road course tra Mexico City, Chicago e Sonoma.

Luca Pellegrini