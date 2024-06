WEC | Calendario 2025: confermate 8 gare, resta Imola

Imola torna nel calendario 2025 del FIA World Endurance Championship, nuovamente composto da otto appuntamenti. La pista dedicata ad Enzo e Dino Ferrari riprende il proprio posto nel Mondiale, l’Italia sarà protagonista prima di Spa-Francorchamps e della mitica 24h Le Mans.

Otto tappe, si riparte dal Qatar

ACO e FIA hanno rilasciato un programma che non si discosta molto da quanto visto quest’anno. Il Lusail International Circuit aprirà nuovamente le danze con una 1812km (10h), il round in Medio Oriente precederà la confermata Imola ed i tradizionali eventi di Spa-Francorchamps e Le Mans.

La sei ore nelle Ardenne è prevista per il week-end del 12 maggio, mentre la competizione automobilistica più importante al mondo si svolgerà nel fine settimana del 15/16 giugno.

WEC 2025, si inizia da Lusail - Credits: Daniele Paglino

COTA resta per il North America

L’Europa cederà quindi il passo al round di San Paolo in Brasile (13 luglio), la sfida citata precederà la confermata 6h del COTA in Texas. Per il 2025 salta quindi l’alternativa di Indianapolis che come noto manterrà un evento valido per la Michelin Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Il round texano, indetto nel week-end del 7 settembre, precederà il gran finale tra Fuji (28 settembre) e Bahrain (8 novembre). Almeno per il prossimo anno non vi saranno quindi aggiunte, decadono definitivamente gli ipotetici ritorni di Silverstone, Shanghai o Nurburgring.

L'ipotesi di un espansione sarà sicuramente presa inconsiderazione per il 2026. Ovviamente anche BMW e Porsche vorrebbero una propria competizione casalinga insieme ad Aston Martin che insieme ai britannici non ‘bloccherebbe’ un ritorno in quel di Silverstone.

Attenzione in futuro anche all'ipotetico ritorno della Cina, mercato importante per differenti marchi iscritti nel FIA WEC. Il Mondiale ha corso a Shanghai in passato, round cancellato successivamente dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria.

Durante la conferenza stampa ACO è stata confermata la presenza minima di 40 auto in pista per ogni atto, due saranno iscritte per ogni costruttore nella classe regina. I prototopi attuali della classe Hypercar saranno omologati fino alla fine del 2029, le LMP2 non cambieranno fino alla fine del 2028.

Calendario 2025 FIA World Endurance Championship

1812km Qatar - 25 febbraio 6h Imola - 20 aprile 6h Spa-Francorchamps - 10 maggio 24h Le Mans - 15/16 giugno 6h San Paolo - 13 luglio Lone Star Le Mans (6h COTA) - 7 settembre 6h Fuji - 28 settembre 8h Bahrain ‐ 8 novembre

Da Le Mans - Luca Pellegrini