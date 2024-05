GTWC Europe | Misano, prove libere: Porsche ed Audi davanti

Dinamic GT Porsche #54 e Tresor Attempto Racing Audi #88 sono stati i protagonisti delle prove libere di Misano Adriatico del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Marvin Dienst e Christopher Haase hanno fatto la differenza, rispettivamente nella prima e nella seconda sessione cronometrate.

Tutti contro tutti in vista delle qualifiche

Resta più che mai serrato lo schieramento alla vigilia delle qualifiche. Nella pre-qualifiche, il turno più indicativo dei due disputati vista l'assenza di neutralizzazioni, sono state ben 25 le auto presenti nello stesso secondo.

Audi e BMW si contendono il primato con Mercedes, Porsche parte forte nella specifica Bronze Cup. Attenzione però alle sorprese in vista di una qualifica in cui la gestione del traffico potrebbe regalare sorprese con solo 10 minuti a disposizione per fare un tempo.

Lontano, invece, la BMW M4 GT3 #46 del Team WRT. Primi giri del week-end per Valentino Rossi/Maxime Martin, vincitori nel 2023 in race-2 dopo una perfetta sosta ai box ed una solida qualifica.

Paura al mattino per Tom Fleming

Paura nella FP1 per Tom Fleming, britannico alfiere di AF Corse Ferrari #71 protagonista di un significativo impatto contro le barriere di curva 4. Una lunga red flag ha seguito il crash del rookie ex volto del Ferrari Challenge Europe, iscritto per la prima volta nel noto campionato SRO con Eliseo Donno.

Il pilota è stato portato per accertamenti all'ospedale, attualmente non vi sono informazioni in merito. Ricordiamo che l'equipaggio ha vinto la race-2 di Brands Hatch, la vettura è stata sensibilmente danneggiata dopo l'episodio nel segmento del ‘Rio’.

Il programma della tappa di Misano del GTWC Europe si svolgerà in due giorni e non su tre visti gli imminenti test di Spa-Francorchamps in vista del centenario della 24h che come sempre varrà anche per l'Intercontiental GT Challenge

Da Misano - Luca Pellegrini