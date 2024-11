IndyCar | Prema ha deciso: Shwartzman affiancherà Ilott nel 2025

La notizia era nell’aria da parecchio tempo, ma ora è ufficiale: Robert Shwartzman sarà il secondo pilota Prema nella stagione d’esordio in IndyCar del team veneto. Il pilota russo che corre con licenza israeliana si troverà dunque a far coppia con Callum Illott, dopo un anno nel WEC alla guida della 499P del team AF Corse. Una scelta importante, quella della squadra di Renè Rosin, che vuole creare un team giovane ma allo stesso tempo forte per poter competere da subito per risultati importanti.

Robert: “Non vedo l'ora di scendere in pista”

Sarà un ritorno sulle ruote scoperte per Robert Shwartzman, pilota che ha vinto il campionato di Formula 3 nel 2019 ed ha ottenuto il secondo posto nella categoria cadetta nel 2021, alle spalle di Oscar Piastri. Dopo tante stagioni trascorse nell’orbita Ferrari come terzo pilota e sul simulatore, in questo 2024 è stato protagonista di una ottima annata sulla Ferrari 499P di AF Corse, effettuando il salto dalla 296 GT3 pilotata, sempre nel World Endurance Championship, in seno al team di Piacenza. Sarà una sfida importante per un pilota che non ha trovato spazio in F1 come forse avrebbe meritato, ma che ora avrà la possibilità di mettere in mostra tutto il proprio talento sulle piste d’oltreoceano.

Sono estremamente contento di tornare in Prema e di poterlo fare in IndyCar. Sarà tutto nuovo e ci saranno tante sfide da affrontare, ma sappiamo che sarà anche molto divertente. Mi troverò a correre per la prima volta sugli ovali, e non vedo l'ora di scendere in pista. Porterò con me tutta l'esperienza accumulata in questi anni nel WEC e da tester in F1.

Molto soddisfatti anche gli uomini del team Prema, con Renè Rosin che non vede l’ora di iniziare questa sfida, totalmente nuova per la squadra veneta. Le prime gare saranno fondamentali, ma la prima stagione dovrà per forza essere presa come una sorta di apprendistato per tutti, a partire dagli stessi uomini del team.

Siamo molto soddisfatti di poter dare il bentornato in Prema a Robert, con cui abbiamo vissuto tante grandi stagioni. E' un pilota estremamente dotato, e insieme saremo in grado di affrontare con successo la ripida curva di apprendimento che ci attende.

Rinus Veekay ancora in cerca di un sedile

La conferma ufficiale di Robert Shwartzman in Prema lascia aperte diverse questioni relative al mercato piloti in IndyCar. Il pezzo più pregiato, probabilmente, resta Rinus Veekay, che ha chiuso il suo rapporto con Ed Carpenter Racing per far posto ad Alexander Rossi e al momento si trova nella scomoda posizione di non avere un volante per il 2025. L’olandese ha effettuato il test di Indianapolis con il team Dale Coyne, e entrambi i protagonisti si sono detti soddisfatti di come è andata la giornata. Ad oggi, però, non ci sono indicazioni in merito agli sbocchi di questo test, che evidentemente però verrà tenuto in debita considerazione da parte degli uomini del team, che avrebbe tutto l’interesse nel portare a casa l’esperienza, la maturità e la velocità di Veekay.

La stagione IndyCar 2025 si aprirà ufficialmente il 2 marzo 2025 sulle strade di St. Petersburg. Lì vedremo cosa accadrà e cercheremo di capire i valori in campo, sicuri che Prema, Illott e Shwartzman potranno lottare da subito per qualcosa di importante.

Nicola Saglia