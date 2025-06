Sim Racing | ACI GT Royale: RFM eSport di nuovo in top 10 ad Imola

La stagione dell’ACI GT Royale Cup 2025 continua con la quarta tappa ad Imola che chiude il “Grand Tour” italiano della competizione. Lo storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari presenta sempre un alto livello di difficoltà per le sue curve e i cambi di pendenza e anche stavolta non è stato da meno per RFM eSport, il nostro team partner che è tornato in pista con Alfonso Striano (#903) e Davide Bruno (#902) nella classe PRO e con Simone Maggioli (#904) e Vincenzo Occhipinti (#905) nella AM determinati a confermare i progressi mostrati nella scorsa tappa al Mugello.

Il resoconto della tappa di Imola

La sfida si presenta ardua già dalle qualifiche, dove i primi 13 sono racchiusi in meno di un secondo: l’ultimo a chiudere questa lista è stato proprio Alfonso Striano in 13a posizione, mentre il suo compagno Davide Bruno si è qualificato col 16° tempo assoluto. Appena davanti a lui troviamo Vincenzo Occhipinti col secondo miglior tempo della classe AM, invece Simone Maggioli ha fatto molta più fatica sul giro secco e non è andato oltre il 27° posto.

La partenza si rivela buona per i piloti RFM eSport che guadagnano tutti delle posizioni, con Occhipinti che è passato pure a condurre la classifica AM. Purtroppo la sua gara verrà rovinata prima da un incidente alla Tosa con Federico Ramoni (e la seguente penalità stop&go di 20 secondi) poi da una disconnessione che lo costringerà al ritiro a 20 minuti dalla fine. Meglio va al suo compagno Maggioli che, nonostante alcuni errori e momenti di scampato pericolo, riesce a risalire la classifica fino al settimo posto di classe.

Striano e Bruno invece completano una gara pulita e senza sbavature in nona e undicesima posizione. Per Alfonso si tratta di un altro piazzamento in top 10 con un passo regolare e competitivo, che gli ha permesso di guadagnare posizioni al pit stop, mentre Davide è stato protagonista fuori dalla telecamere di un duello tirato nel finale con Vasile Cozzo.

Le dichiarazioni dei piloti RFM

Con questi risultati la RFM eSport si conferma al quarto posto della classifica team con 151 punti. Di seguito potete trovare le parole rilasciate dai piloti della scuderia di Ciliberti nel post-gara emiliano:

Imola è sempre una pista difficile, piena di insidie e oggi si è confermata tale. Portiamo comunque a casa una top 10 importante sia tra i PRO che nell’assoluta. Non è il risultato che sognavo, ma sono punti che pesano. Continuiamo a lavorare per stare più stabilmente nelle posizioni che contano. – Alfonso Striano

Gara un po’ complicata oggi. Ho faticato a trovare il ritmo nelle fasi iniziali e questo mi ha penalizzato. Alla fine l’undicesimo posto è il massimo che sono riuscito a raccogliere. Non mollo di un centimetro: so dove intervenire per migliorare e a Barcellona voglio tornare più competitivo. – Davide Bruno

Sono soddisfatto a metà. Chiudere settimo tra gli AM è positivo, ma so che potevo portare a casa qualcosa in più. Imola non perdona e un paio di sbavature mi sono costate caro. Testa bassa e avanti, il passo c’è, devo solo mettere tutto insieme. – Simone Maggioli

Purtroppo oggi è stata una gara da dimenticare per me. Problemi di connessione mi hanno costretto al ritiro, ed è frustrante non poter nemmeno lottare in pista. Dispiace per il team e per il lavoro che avevamo fatto. Cercherò di risolvere per il prossimo round. – Vincenzo Occhipinti

Ora dopo una settimana di riposo i nostri piloti virtuali voleranno fuori dai nostri confini per la penultima tappa dell’ACI GT Royale in programma al Circuit de Barcelona-Catalunya in Spagna il prossimo 2 luglio. Come di consueto, la gara sarà trasmessa dalle 21:15 sul canale YouTube di SimRacingLeagueTV.

Andrea Mattavelli