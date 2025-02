WEC | Toyota alla vigilia del Mondiale: "C'è ancora molto lavoro da fare"

La 1812km del Qatar segna questo week-end il primo atto del FIA World Endurance Championship 2025, prima sfida prevista nel lungo cammino che a giugno ci porterà ad una nuova edizione della 24h Le Mans. Toyota riparte dal Medio Oriente, dopo aver ottenuto il titolo 2024 nella classifica costruttori grazie ad una preziosa affermazione nella decisiva 8h del Bahrain

Toyota all’attacco con lo stesso team del 2024

La Toyota GR010 Hybrid torna a Lusail ad un anno di distanza da una mediocre prestazione. Le vetture giapponesi, così come del resto le Ferrari, non riuscirono a distinguersi nel tracciato arabo, recentemente protagonista anche nel calendario del Mondiale F1.

L’équipe diretta da Kamui Kobayashi avrà nuovamente due unità iscritte full-time. L’asiatico ricoprirà ancora una volta il ruolo di team principal e pilota dell’auto #7 insieme a Nyck De Vries/Mike Conway, mentre con la gemella #8 ritroveremo Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley.

Pochi i riferimenti da parte delle due GR010 Hybrid durante il Prologue dell’ultimo week-end. Ogni valore può essere in ogni caso ribaltato nella giornata di giovedì quando finalmente vedremo le prime qualifiche.

Durante il Prologue i due prototipi hanno completato un totale di 4.291 chilometri in 792 giri. Non ci sono stati particolari problemi nel lavoro svolto da Toyota in avvicinamento al Mondiale che scatterà nella giornata di venerdì 28 febbraio con una competizione da 10 ore.

I commenti in casa Toyota prima del FIA WEC 2025

Kamui Kobayashi, Team Principal e pilota dell'auto #7, ha affermato:

Abbiamo cercato di ottenere il meglio dai due giorni per prepararci al primo week-end della stagione. In generale, non abbiamo avuto problemi e siamo riusciti a completare molti giri su entrambe le auto. Lavoreremo nei prossimi giorni e cercheremo di ottenere maggiori prestazioni, soprattutto sul ritmo. C'è ancora molto lavoro da fare

Alla vigilia della lunga stagione 2025 è arrivato anche il commento da parte di Sébastien Buemi, pilota della vettura #8.

Sono felice di essere tornato in Qatar, anche se questa non è una pista facile per noi. Abbiamo avuto due lunghe giornate in pista ma, come l'anno scorso, sembra che stiamo faticando un po'. Abbiamo qualche giorno prima delle prove libere, quindi lavoreremo sodo con i dati che abbiamo raccolto. La gara è lunga, ma sembra che non sarà facile.

Luca Pellegrini